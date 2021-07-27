«Я сейчас тебя в воду выброшу»: в Сочи полицейские жестко скрутили двух туристок на пирсе

Разговор все-таки закончился задержанием Фото: "ЧП Сочи".

В Сочи по местным пабликам разлетелось видео, как полицейские жестко скручивают двух туристок и уводят с пирса. Начало ролика вырезали, весь сюжет начинается с разговора про маски.

- На основании чего вы к нам подошли? А че маски-то сейчас одеваем? А твоя маска где?, - говорит девушка на видео, показывая полицейских.

В чем причина ссоры за десять минут видео так и непонятно. Правоохранители пытаются увести женщин с пирса, а они сопротивляются и резонно требуют у тех документы, на что сотрудники молчат. В итоге в перепалке мужчины не выдержали и стали угрожать женщинам тем, что скинут их в море. Этого не произошло, но женщин все-таки задержали. Судя по видео, сначала они подрались, а затем правоохранители скрутили туристок за руки и увели. При этом одной, по ее словам, сломали руку.

В полиции Сочи эту ситуацию никак не комментируют, предлагая только писать жалобу. Точные обстоятельства случившегося выясняются.

По сообщениям очевидцев, все произошло из-за того, что женщины были пьяными. При этом многие пользователи поддержали действия правоохранителей.

- Ну и правильно, что увели. Все по закону сделали, - пишут люди.

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