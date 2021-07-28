Блогеры и дороги: Настя Ивлеева снимает новый сезон тревел-шоу в Адыгее

Скрин видео: @agentgirl

Гламурный блогер Настя Ивлеева приехала покорять Краснодарский край. На этот раз она снимает новый сезон тревел-шоу «Блогеры и дороги» в Майкопе. В Адыгею Блондинка приехала с Даней Милохиным, Кариной Егамедиевой и другими звездами «ТикТока». Кроме того, в путешествии ее сопровождают блогеры Ида Галич, Роман Каграманов, Виталий Парапатронов, рэпер Чероки.

Фото: @agentgirl

Сначала киногруппа приземлилась в аэропорту Краснодара, а затем уже отправилась в Майкоп.

- Наше тревел-шоу - это история путешествий по России. Мы ездеем по стране и смотрим, чем живут люди в деревнях и небольших городах, - пояснила Настя Ивлеева.

По словам блогеров, только во время путешествий по России понимаешь, что самое большое богатство страны - это люди! В провинции отношения между людьми намного чище и добрее.

Перед тем, как посетить Адыгею, Настя Ивлеева и компания вела съемки в Калмыкии. По словам блогера, она уехала из края пустынь и степей с двумя выводами. Первый - сначала думай, потом говори, второй - добро победит зло. Интересно, какие выводы сделает Настя Ивлеева после посещения Адыгеи?

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Насте Ивлеевой на взбесившей россиян вечеринке подарили бриллиантовое колье за миллионы. Блондинка планирует сделать украшение семейной реликвией.

Настя Ивлеева, с помпой отметившая свое 30-летие в одном из ресторанов в центре Москвы, который день распаковывает подарки. На шикарную вечеринку в стиле кибер-барокко блогерша собрала звезд шоу-бизнеса. Дорогие гости одаривали юбиляршу очень дорогими подаркам. Одним из них блондинка похвасталась в блоге.