Представительница Краснодарского края Елена Орябинская вышла в финал по академической гребле на Играх в Токио

Скриншот с видео instagram.com/elena_oryabinskaya

Кубанская спортсменка Елена Орябинская вместе с напарницей Василисой Степановой выступят в главном заезде Олимпиады в двойках. Они успешно выполнили заезд в полуфинале - пришли вторыми с результатом 6 минут 50,24 секунды. Первыми стали спортсменки из Новой Зеландии, установив мировой рекорд - 6 минут 47, 41 секунды.

- Женская двойка распашная финишировала второй в полуфинале А/В и будет бороться за медали в главном заезде Игр, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Федерации гребного спорта.

В финале помимо России и Новой Зеландии также выступят Великобритания, Греция Испания и Канада. Заезд состоится уже завтра, 29 июля, в 03:30 по московскому времени.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что тренер представительницы Краснодарского края верит в Елену Орябинскую. Да и сама спортсменка отмечала, что попасть на Олимпиаду было ее мечтой, поэтому приложит все усилия, чтобы уехать с Игр с наградой.

— Конечно, каждый спортсмен мечтает выиграть Олимпийские Игры. Мы сделаем все возможное, даже больше, для хорошего результата. Будем стараться и покажем максимальный результат ради наших болельщиков, родных, всех, кто за нас переживает, - говорила Елена.