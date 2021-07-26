Сириус ждет новая набережная

Это проект набережной.

Набережная - это лицо любого курорта. А для Сириуса, территория которого сильно изменилась уже в период подготовки к Олимпиаде и продолжает преображаться, иметь красивую прогулочную зону на берегу моря особенно важно. Первый шаг к этому уже сделан - стартовал международный конкурс, который и поможет определить концепцию будущего проекта.

Умная и спортивная

Конечно, общее видение уже есть - новая набережная должна отражать и продолжать спортивный и образовательный характер федеральной территории Сириус. Кроме того, нужно отдать дань истории и учесть при проектировании узнаваемый силуэт, расположившийся между реками Мзымта и Псоу. Максимально раскрыть видовые места, а также продумать удобные выходы к морю.

- Задача конкурсантов - разработать проект многофункционального городского пространства для людей с самыми разными интересами: от профессионального яхтсмена до художника, - создать условия для проведения культурных, спортивных и образовательных событий международного и всероссийского масштаба: фестивалей, концертов, выставок, научно-популярных лекций, творческих встреч, - говорится в сообщении организаторов конкурса.

Свои варианты преображения набережной раньше уже представил архитектурный дизайнер, директор Центра урбанистики университета «Сириус» Андрей Литвинов.

«Вот так она могла бы выглядеть, если бы убрали бетонное ограждение, на месте беговой дорожки посадили деревья», - написал эксперт в своем аккаунте в Instagram.

Директор Центра урбанистики университета «Сириус» Андрей Литвинов

- Моя инициатива на сегодняшний день заключается в том, чтобы рассмотреть реновацию набережной под разными углами: собрать как можно больше предложений от профессиональных экспертов и местных жителей. Я хочу объединить все точки зрения на бумаге и сделать эскизы. Это поможет прийти к единству, увидеть наши идеи в различных вариантах и не упустить ни одной возможности. Важно двигаться в правильной последовательности, - считает Андрей Литвинов.

От велодорожек до волнорезов

Привлекать к дискуссии не только экспертов, но и жителей Сириуса - безусловно, правильное решение. Ведь у горожан всегда есть свое видение того, как должен выглядеть один из главных объектов курорта, и они имеют право высказать свое мнение. Важно при этом соблюсти баланс и услышать действительно ценные комментарии и предложения.

Вопросов пока много. Нужно ли делать набережную шире? Что делать с парковками? Как создать места отдыха и защитить людей от жары?

Чтобы понять это, Андрей Литвинов предложил жителям Сириуса фиксировать проблемные места и делиться мнением - как сделать зону отдыха лучше.

Кроме того, пока обсуждается вопрос обустройства волнорезов - оставить их в существующем, не очень презентабельном виде или заменить другими - тем более что миром придумано уже немало их разновидностей. Понятно, что такие сооружения необходимы для защиты берега, но сегодня есть возможность сделать их более эстетичными.

Все это еще предстоит определить, и новая концепция должна ответить на каждый из этих вопросов. Что же касается конкурса, то победителя и призеров объявят уже в декабре этого года, и к этому времени мы уже будем иметь представление о том, какой же станет набережная Сириуса.