Повысить квалификацию учителя страны смогут в «Сириусе»

Елена Шмелева

Большой запрос на квалифицированных педагогов сегодня есть практически в каждом городе и регионе России. В стране строят много новых школ и детских садов, которые, разумеется, нужно укомплектовывать кадрами. И в этом смысле сейчас не хватает стройной системы подготовки и переподготовки специалистов в сфере образования. По словам сопредседателя Центрального штаба ОНФ и руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой, сегодня в преподавательском сообществе сформировался сильный запрос на непрерывное профессиональное образование. Многие педагоги хотели бы повысить свою квалификацию, и такое желание нужно поощрять - ведь в перспективе это обеспечит государство кадрами на всех уровнях образовательной системы.

«Нужна понятная система»

Своим видением того, как это можно сделать, Елена Шмелева поделилась во время обсуждения предложений по комплексному развитию образования. На замечание профессионального сообщества о том, что сейчас не хватает понятной системы получения новых навыков и знаний, она напомнила, что в «Сириусе» готовится программа, где для педагогов будут открыты бесплатные курсы повышения квалификации. И в перспективе это направление будет усиливаться. А в будущем подобные площадки могут создаваться по всей стране.

- Результаты внедрения и разработки идут всегда единым циклом. Необходимо делать экспериментальные площадки в регионах, в первую очередь на базе педагогических университетов. Они при этом будут выполнять и социальную задачу, и научную, - сказала Елена Шмелева.

Но, конечно, будет логично, если именно «Сириус» станет одной из ключевых таких платформ, ведь у него для этого есть все необходимое - мощная инфраструктура, специалисты, которые хотят работать и реализовывать себя именно здесь. Образовательный кластер становится центром подготовки талантливой молодежи, а также переподготовки преподавателей. И таким образом вносит огромный вклад в развитие педагогики в России. Ведь после прохождения обучения специалисты возвращаются в родные регионы и продолжают работать - но уже на принципиально новом уровне.

Обеспечить страну кадрами

Как уже не раз отмечалось руководством страны, сегодня в «Сириусе» создаются лаборатории самого высокого мирового класса, а также новые учебные заведения - с учетом тех запросов, которые формирует рынок труда. И очевидно, что Центр станет «кузницей кадров» и для образовательной сферы, которая сейчас в этом остро нуждается.

Кстати, именно на площадке «Сириуса» осенью пройдет пятая по счету Всероссийская педагогическая конференция «Путь к успеху». Это мероприятие уже стало традиционной платформой для обсуждения вопросов развития системы поддержки и сопровождения школьников и студентов, показывающих высокие достижения в науке, искусстве и спорте. И одной из тем мероприятия является взаимодействие с педагогами и помощь в их профессиональном росте.