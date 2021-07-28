В Сочи больше не будут строить «человейники», частные дворцы и торговые центры без парковок: что ждет курорт

Высотки больше не построят на курорте Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 28 июля, депутаты Гордумы Сочи дружно проголосовали за запрет строительства "человейников" на курорте. Правила землепользования теперь остановят строительный бум, превративший курорт в индустриальный центр.

- Это нужно сделать, чтобы сохранить город - как курорт, - заявили депутаты.

Впрочем, запрет строительства не распространяется на частный сектор, но в рамках разумного. В Сочи нельзя теперь будет возвести свой собственный дворец, площадью больше 300 квадратных метров. На трехста сотках он не сможет быть выше 12 этажей.

- Обычно это тоже гостиницы а-ля "у бабушки Сирануш", - поясняют горожане.

Торговые центры да и любые здания, не предназначенные для жилья, можно будет построить, если их площадь составит не больше тысячи квадратных метров. Размахнуться позволят только тем, кто, кроме этого, обустроит всю необходимую инфраструктуру.

– Такая хаотичная застройка привела к тому, что в городе не хватает школ, детсадов и мест в поликлиниках. Дороги и водопроводы не справляются с таким наплывом новых жильцов. Новые ограничения в первую очередь вызовут снижение колоссальной нагрузки на коммунальные сети, помогут усовершенствовать транспортную логистику, а также благоприятным образом скажутся на дальнейшем развитии санаторно-курортного комплекса и всего туристического бизнеса, помогут создать комфортную среду для горожан и туристов, – объяснил необходимость таких мер мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Однако специалисты рынка недвижимости прогнозируют, что это вызовет новый сумасшедший рост стоимости жилья. За год квартиры в Сочи выросли в цене больше чем в два раза. А к концу года, по мнению риэлторов, цена за квадратный метр жилья на курорте достигнет полумиллиона рублей.

К слову, многие из них считают, что ажиотаж на рынке недвижимости не спадает с начала года. Россияне берут квартиры в ипотеку за безумные деньги, чтобы потом сдавать их туристам.

- "Однушка" стоит 20 миллионов рублей сейчас. Понятно же, что если в ипотеку, то это невыгодная покупка. За всю жизнь не получится оправдать такие вложения, - объясняет эксперт рынка недвижимости Глеб Иванов. - Нужно хорошо подумать и все просчитать сначала, а не создавать ажиотаж, который только провоцирует цены взлетать еще выше.