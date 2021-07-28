Механизатор, нагрубивший туристам в Анапе, уволен

Фото: кадр из видео.

В Анапе сейчас самый пик цветения водорослей. Камки так много, что море превратилось в тархун. В этом году вода позеленела позже обычного. Причиной тому, как говорят специалисты, стало холодное начало лета.

Несмотря на пользу водорослей, о которой говорят врачи, тонны камки регулярно вывозят с пляжа. Прежде всего, чтобы отпускникам было комфортно плавать. Зачастую вывоз водорослей начинается ранним утром, когда туристы еще не успевают расстелить полотенца. Но все же убрать все за пару часов даже техника не успевает. Потом трактор курсирует вдоль побережья даже в разгар солнечных ванн. Вот только отпускникам это не понравилось.

Момент стычки с механизатором попал на видео туристов.

- Центральный пляж, время 9:10, чуть не наехал на нас, когда сделали замечание, начал угрожать, - возмущались люди.

В комментариях люди разделились на два лагеря. Одни поддержали возмущенных отпускников.

- Материть людей на ровном месте – дело последнее. Все-таки не дело это людям отдых портить, - писали одни.

Другие искренне недоумевали, почему туристы обозлились на тракториста.

- Неужели вы думали, что ненавистная камка с пляжей исчезает чудодейственным образом? Вот такие работяги ее и вывозят, - отвечают другие.

Спустя пару часов после публикации видео стало известно, что механизатор, нагрубивший туристам, уволен. После того, как ролик разошелся по соцсетям, началась служебная проверка. По ее итогам тракторист написал заявление по собственному желанию.

Как стало известно, сотрудник на предприятии работает около 4 месяцев. Ранее к нему уже были претензии со стороны руководства.

- Безусловно, поведение механизатора просто вопиющее. Считаем, ни при каких обстоятельствах недопустимо обращаться к нашим гостям в подобном тоне, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Анапы. - После этого инцидента мы еще раз проведем разъяснительную работу со всеми сотрудниками предприятия.

В мэрии также попросили туристов не подвергать себя неоправданному риску и не подходить близко к работающей спецтехнике. А курсировать вдоль побережья она будет минимум до августа.