Чат-бот по вакцинации против COVID-19 запустили на Кубани

Фото: администрации края.

В Краснодарском крае запустили чат-бот по вакцинации против COVID-19. Новый канал связи позволит жителям Кубани удобным способом получать ответы на интересующие их вопросы о прививках против новой коронавирусной инфекции.

Чат-боту можно задать любой вопрос о вакцинации.

В чат-боте собрана актуальная информация с разбивкой по темам. Например, пользователи могут уточнить адрес стационарных и мобильных пунктов вакцинации, а также узнать контакты для записи.

Бот-помощник даже проложит маршрут от местоположения пользователя до любого пункта вакцинации.

Как говорят создатели, бот-помощник даже проложит маршрут от местоположения пользователя до любого пункта вакцинации. Сделано это для удобства человека, чтобы он не потерялся по дороге за уколом здоровья.

Чат-бот прост в использовании.

Кроме того, можно будет получить сведения о самих вакцинах и противопоказаниях для прививки, а еще ознакомиться со сроками формирования иммунитета. возможными реакциями на вакцину.

Данные постоянно обновляются.

ВАЖНО!

Чтобы воспользоваться новым сервисом и получить ответы на вопросы, нужно зайти в приложение Telegram и в графе поиска ввести @vac23_bot.

НА ЗАМЕТКУ

По последним данным, за сутки в крае зарегистрировали 261 случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии опасную инфекцию перенесли 58259 жителей. Медики продолжают борьбу с ковид и призывают людей максимально защититься. В этом кубанцам поможет прививка.

- Кубань – лидер в стране по темпам вакцинации, - говорит глава региона Вениамин Кондратьев. - Это показывает, что наши жители не безразличны к своему здоровью и здоровью окружающих.

Темпы вакцинации в регионе не сбавляют, а наоборот наращивают. Важно сформировать коллективный иммунитет и успеть это сделать до начала сезонных заболеваний.