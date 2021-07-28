13-летняя девочка-вундеркинд из Краснодара получила аттестат раньше срока

Экзамен девочка сдавала вместе со старшеклассниками Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совсем недавно всю страну поразила история о 8-летней школьнице, которая успешно сдала ЕГЭ и набрала проходной балл для поступления в МГУ. Детей с такими выдающимися способностями в России можно по пальцам сосчитать!

Краснодарку Веронику Шубину тоже можно причислить к этому списку.

В свои 13 лет девочка обогнала школьную программу на 3 года вперед и уже сдала ОГЭ (основной государственный экзамен). Аттестат, конечно, тоже получила. Он почти с «отличием», в нем всего несколько «четверок».

Вероника хочет рисовать мультики в будущем Фото: Личный архив

Умственные особенности Вероники начали проявляться в 1 классе. Уже тогда она выделялась среди своих сверстников — схватывала школьную программу так быстро, что одноклассники за ней просто напросто не успевали. Во втором классе ситуация вновь повторилась. Девочка, несомненно, радовала своими успехами родителей. А вот сама удовольствия от учебного процесса не получала — ей становилось скучно на уроках. Да и учителям приходилось несладко. Они в один голос вздыхали: «Не можем уделить Веронике должного внимания, у нас сидит целый класс, которому нужно все подробно объяснить»

Девочку перевели в гимназию. Но и там она была на шаг впереди, обгоняла всю учебную программу. Тогда у родителей остался один выход — перейти на домашнюю форму обучения.

- Это когда ребенок учится дома, а вместо учителей и репетиторов — родители, — объясняет Илья Гонтарев, отчим Вероники, — Успехи постоянно отслеживаются школой, к которой прикреплен обучающийся: ему необходимо сдавать промежуточную аттестацию на базе этой школы, своеобразные мини-экзамены по пройденному материалу. Сроки сдачи— по выбору: либо раз в месяц, либо раз в четверть, либо раз в год. Мы же сдавали раз в два года. Веронике так было удобнее.

В этом году, несмотря на свой юный возраст, Вероника сдавала экзамены наравне со всеми 9-классниками, как положено: проходила всю необходимую процедуру с камерами, бланками для записи и прочими организационными моментами. Сдавала она всего 2 предмета — русский и математику. Справилась хорошо: в аттестате красуются две «4».

Готовили к экзаменам девочку оба родителя. Занимались по очереди. Учились они по ГОСу, разбивая все темы на небольшие блоки. На учебу у юного вундеркинда уходило по 3-4 часа в день.

- Сначала мы с женой объясняли тему, потом Вероника еще раз штудировала ее сама. После прохождения каждого блока она рассказывала нам теорию, объясняла, как она ее усвоила. Если правильно — мы переходили к практической части блока, если неправильно — корректировали ее. Мы делали все комплексно, не раскидывая темы по непонятным кусочкам, - говорит Илья.

В свободное от учебы время Вероника занимается творчеством — ходит в художественную школу. Через 2 года окончит и ее. Еще Вероника любит читать и проводить время на природе. Родители говорят, что она — «натура творческая».

Поэтому связать свою судьбу Вероника планирует тоже с творческой профессией. Она хочет стать художником-аниматором. Поступление запланировано в ближайшее время. В колледж отправлять девочку родители не хотят, боятся. Да и сама Вероника не горит желанием побыстрее выпорхнуть из семейного гнездышка. Поэтому семья рассматривает обучение в ВУЗе «Синергия».

- Сейчас мы выбираем место для дальнейшего обучения. Выбор небольшой — в 13 лет ребенка страшно отправлять в колледж, а заочное обучение предоставляют не все учебные заведения. Но Вероника очень хочет продолжить обучение, ей это интересно. Она выбрала «Синергию», направление — художник-аниматор. Мы одобряем любой выбор дочки, стараемся поддерживать ее во всем. Главное, чтобы ей нравилось!

Кстати, на Кубани такой случай первый. В министерстве образования были приятно удивлены. Более того, там заявили, что у Вероники — второе место по России. Первое же забрала москвичка Алиса Теплякова — девочка, которая в 8 лет сдала ЕГЭ.

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