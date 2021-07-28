«Как я на «орбиту» экс-губернатора Кубани запускал»: журналист в откровенном интервью рассказал о работе с Александром Ткачевым

Кирилл Половной

Кирилл Половной - это журналист, пиарщик, предприниматель. Он стал первым героем нового проекта на YouTube-канале «Комсомольской правды» — Кубань».

Некоторое время назад Кириллу Половному довелось работать, а вернее, помогать бывшему губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву стать медийной фигурой. Устав "бегать с микрофоном" по горячим точкам страны, Кирилл создал свою компанию, которая занималась продвижением. В том числе и властьпредержащих.

- Как ты стал личным сммщиком Ткачева? - задал вопрос Дмитрий Михеев своему собеседнику.

- Тогда еще не было никаких соцсетей. Главы регионов шарахались от интернетов, как черт от ладана, - рассказал он во время беседы. - А я придумал, как запустить Александра Николаевича на эту "орбиту".

Одним из первых руководителей регионов в стране кубанский губернатор завел тогда собственную страницу в соцсетях. Обо всех важных событиях в Краснодарском крае отныне жители узнавали так сказать "из первых уст".

- Ткачев говорил: "Нам теперь все губеры завидуют". А мне регулярно звонили из администрации президента и даже приезжали перенимать опыт очень известные фигуры на политической арене, - рассказал Половной.

Однако Кирилл опроверг информацию о том, что с Ткачевым он был дружен и даже обращался к нему на "ты".

- Я был для него неудобным человеком, все-таки журналистом со своей системой ценностей. И с ней Ткачев вынужден был считаться, - говорит Половной. - Это качество бывшего губернатора - умение считаться с чужими принципами - заслуживает уважения.

Однажды эмоциональный Ткачев допустил серьезный промах, ответив на критику кубанца на своей странице: "Больше надо зарабатывать!". Тогда это стало информационным пожаром.

- Он сожалел об этой фразе, сказанной в сердцах. Я это видел. Потому что медийность предполагает политкорректность. Пришлось экстренно исправлять ситуацию, - вспоминает Половной.

Больше интересных деталей откровенного интервью на YouTube-канале «Комсомольской правды» — Кубань»