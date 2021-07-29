Спортсменка из Краснодарского края Елена Орябинская завоевала серебро на Олимпиаде в Токио

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Соревнования по академической гребле для женских двоек на Олимпиаде в Токио закончены. Заезд состоялся в 3:30. Спортсменки финишировали вторыми и везут серебряную медаль.

- Россиянки преодолели дистанцию за 6 минут и 51,45 секунды. Золотые медали выиграли представительницы Новой Зеландии — 6 минут 50,19 секунды. Замкнули тройку канадки — 6 минут 52,10 секунды, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в Федерации гребного спорта.

В паре двоек распашных страну представляла Елена Орябинская из Краснодарского края. Девушка мечтала попасть на Олимпиаду, она прошла через многое, чтобы приехать в Токио. Елена обещала выложиться по максимуму и даже больше – и выполнила его!

Тренер накануне в разговоре с "Комсомольской правдой" - Кубань" отмечала, что девушке окажутся на 5-6 месте. Но после победы прокомментировала свои предположения.

- Я просто не хотела сглазить! Это просто подвиг! Орябинская молодец, я горжусь ей! - сказала Татьяна Никифорова.

Отметим, что Орябинская и Степанова выиграли первую медаль в академической гребле для России с 2004 года.