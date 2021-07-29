«Это сравнимо с подвигом!»: Тренер Елены Орябинской — о серебряной медали в гребном спорте на Олимпиаде в Токио

Татьяна Никифорова Фото: Личный архив

Тренер Татьяна Никифорова прокомментировал выступление на Олимпийских играх в Токио спортсменки из Краснодарского края Елены Орябинской. Кубанская гребчиха с напарницей Василисой Степановой завоевала серебряную медаль в финальном заезде, уступив представительницам Новой Зеландии.

- Лена обладает уникальным характером, ее функциональные возможности до конца не раскрыты. Последние два года Орябинскую преследовали серьезные болезни. Можно было надеяться на успех, но в то же время травмы могли помешать добиться того, что она могла. В результате считаю, что сложилась прекрасная гонка, все получилось, девчонки большие молодцы! Меня переполняют эмоции и чувства радости! – после заезда поделилась впечатлениями от Олимпиады тренер Елены Орябинской Татьяна Никифорова.

Также наставник добавила, что в техническом плане в финальном заезде у российских спортсменок все было выполнено на пятерку.

- В медали слабо верилось, но они даже больше, чем заслуженные! Лена совершила то, что сложно совершить. Это сравнимо с подвигом, прежде всего самой спортсменки, – прокомментировала Никифорова.

Стоит отметить, что Орябинская и Степанова впервые в России выиграли на Олимпиаде медаль в двойке распашной.