«Пятёрочка» установила 12 фандоматов

Проект призван стимулировать ответственное потребление и поощрять стремление гостей к раздельному сбору отходов.

Фандоматы принимают ПЭТ-бутылки и алюминиевые банки из-под напитков любых цветов и объёмом до 2,5 литров, которые в дальнейшем транспортируются на перерабатывающие предприятия и используются для изготовления различных бытовых материалов.

В конце июня «Пятёрочка» также установила фандоматы в 7 магазинах (1)Краснодара.

«Установка фандоматов в магазинах – это хороший способ привлечь внимание и рассказать нашим гостям о важности раздельного сбора отходов, сформировать культуру ответственного потребления. Таким образом мы создаём дополнительные возможности для экологичного образа жизни и формирования полезных «зелёных» привычек у наших гостей. В поддержку этого направления мы также запустили специальный лендинг eco.5ka.ru, где рассказываем, как своими простыми действиями каждый может помочь природе, правильно утилизировать отходы, чтобы сделать планету чище и снизить нагрузку на экологию. Наши инициативы находят отклик у гостей и способствуют тому, чтобы количество отходов, которые попадают на полигоны, сокращалось», - комментирует начальник отдела маркетинга макрорегиона «Северный Кавказ» торговой сети «Пятёрочка» Эльвира Бекташева.

(1) По адресам: ул.Старокубанская,139; ул. Октябрьская, 181/2, корп. 3; ул. Южная, 28; ул. Героев-Разведчиков, 15; ул. Героев Разведчиков, 8, строение 2; ул. Черкасская, 72/1; ул. Командорская, 1А.