Кубанские гандболистки помогли сборной России одержать первую победу на Олимпиаде в Токио

Фото: ГК Ростов-Дон

Женская сборная России по гандболу одержала первую победу на Олимпийских играх-2020 в Токио. На групповой стадии она переиграла венгерок – 38:31.

В составе россиянок на паркете появлялись сразу две представительницы Краснодарского края. Это голкипер Виктория Калинина и левый полусредний Анна Сень – игроки «Ростов-Дона».

Сборная России уверенно начала игру. Уже после первого тайма она обеспечила себе комфортный задел – 22:17. Во второй половине россиянки сбавили обороны, но довели дело до уверенной победы – 38:31.

Анна Сень набрала первые очки на турнире. Она забросила четыре мяча. Виктория Калинина отразила 8 из 23 бросков по воротам (35% эффективности).

В третьем туре команда Алексея Алексеева сыграет со сборной Венгрии. Матч пройдет 29 июля и начнется в 13:30 по московскому времени.

В следующем матче россиянки сыграют с француженками. Игра пройдет в субботу, 31 июля, и начнется в 8:15 по московскому времени.