Фото: Иван МАКЕЕВ.

Нынешние температурные отметки пока не бьют рекорды. Но все же приятного жителям Кубани мало - с самого утра стоит духота, от которой есть спасение разве что в офисах с кондиционерами. Синоптики рассказали, как долго продержится убийственная жара в Краснодарском крае.

По прогнозам метеорологов, резкой смены погоды в ближайшее время не ожидается.

- Как минимум до воскресенья, 1 августа, регион окажется в стороне от путей дождливых атмосферных фронтов, - говорят специалисты центра "Фобос". - Кубань останется под влиянием гребня антициклона, который продолжит процессы прогрева воздушных масс.

Отметки на термометрах будут зашкаливать - воздух днем будет прогреваться до +38-39 градусов. При этом преобладать будет штиль, так что прохлады вечером ждать не стоит.

Такая знойная погодка простоит еще минимум неделю.

- А затем возможно небольшое снижение температуры воздуха на 4-5 градусов, - делают осторожные прогнозы метеорологи, зная, какой переменчивой в августе бывает погода в крае.

БУДЬ В КУРСЕ!

В большинстве районов Краснодарского края установлен 5 класс пожароопасности в связи с засушливой погодой. Это значит, что нельзя посещать лесополосы, разводить костры, жечь траву и запускать летающие фонарики.

К нарушителям будут применяться жесткие меры наказания. За нарушение требований пожарной безопасности жителям грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей; должностным лицам - от 15 до 30 тысяч рублей; предпринимателям - от 30 до 40 тысяч рублей; юрлицам - от 200 до 400 тысяч рублей.

За нарушения в лесах действует административная ответственность по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима». Здесь уже штрафы выше. Граждане могут раскошелиться на сумму от 4 до 5 тысяч рублей; должностные лица - от 20 до 40 тысяч рублей; юрлица от 300 до 500 тысяч рублей.

ВАЖНО!

В случае небольшого пожара (например, возгорание травы) нужно попробовать потушить его самостоятельно. В некоторых случаях будет достаточно только затоптать пламя. В этом случае лучше подождать и убедиться, что огонь действительно удалось потушить.

Если пожар сильный, постарайтесь как можно быстрее вызвать пожарных по единому номеру 112.