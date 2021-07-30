Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 30 июля 2021: в Сочи заработал первый пункт вакцинации при отеле

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массовая вакцинация на Кубани продолжается. Уже сейчас прививку от коронавируса поставили свыше 1,3 миллиона человека. Эта цифра продолжает расти.

Сейчас в Краснодарском крае работает свыше 300 пунктов вакцинации от инфекции. Одним из последних открылся прививочный кабинет в Сочи. Он стал первым пунктом при отеле.

- Привиться от коронавируса теперь можно в «Жемчужине». Здесь уколы делают медики из Городской поликлиники №1 Сочи, - пояснили специалисты.

Отмечается, что перед вакциной пациента осмотрит врач. Он измерит температуру и давление. Чтобы поставить прививку, достаточно взять с собой паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Пункт вакцинации работает по будням в порядке живой очереди с 10 до 16 часов.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 30 июля 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 40 заболевших.

Коронавирус в Анапе 30 июля 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 4 человека.

Коронавирус в Сочи 30 июля 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 7 жителей.

Коронавирус в Геленджике 30 июля 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 10 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 30 июля 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено 4 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 30 июля 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у 8 человек.