Кубанская регбистка Дарья Лушина в составе сборной России вышла четвертьфинал Олимпиады в Токио

Фото: instagram.com/lushina14

Женская сборная по регби-7 впервые отобралась на Олимпийские игры. По итогам жеребьевки национальная команда попала в группу А. Девушки уже провели два матча на олимпийском турнире и добились исторического достижения – выиграли с разгромным счетом у команды Кении из этой же группы. Но предварительно сборная уступила Великобритании. Теперь, чтобы выйти в плей-офф, им нужно сразиться и с Новой Зеландией.

Заключительный матч группового этапа по регби должен был начаться в 5:30 по московскому времени. Но силы стихии мешали начаться этому турниру - игру из-за непогоды в Токио переносили два раза: сначала на час, потом еще на полчаса позже.

После установления всех условий для соревнований российская сборная по регби, в состав которой вошла и кубанская спортсменка Дарья Лушина, все-таки сошлась в схватке с новозеландцами в 7:00.

Но этот женский турнир по регби-7 оказался для России проигрышным. Счет оказался 33:0 в пользу соперников. Таким образом, новозеландки заняли первое место в группе A, набрав девять очков. Но, несмотря на поражение, россиянки с пятью очками стали третьими и тоже вышли в плей-офф.

В четвертьфинале олимпийского турнира сборная России вновь встретится с Новой Зеландией. Игра состоится уже сегодня в 11:30 по мск.

Ранее краснодарская регбистка Дарья Лушина заявила, что на Олимпиаде в Токио будет мощный турнир. Спортсменка в разговоре с «Комсомольской правдой» - Кубань» обещала, что вместе с командой приложит все усилия и продемонстрирует лучшую игру, чтобы эти соревнования запомнились.