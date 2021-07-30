Кубанский боксер Гаджимагомедов вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанский боксер Муслим Гаджимагомедов вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио. На предыдущей стадии уроженец Махачкалы не пожалел немца Аммара Абдулджаббара.

24-летний спортсмен, который представляет Краснодарский край, одержал легкую победу. Она принесла парню путевку в следующий раунд соревнований.

Ближайший бой Муслим Гаджимагомедов проведет уже в следующий вторник, 3 августа. Он выйдет на ринг в 6:20 по московскому времени. Имя соперника кубанского спортсмена еще неизвестно. Его огласят в ближайшее время, когда закончатся остальные четвертьфиналы.

Отметим, что Муслим – действующий чемпион мира в категории до 91 кг. Также он возглавляет все мировые рейтинги в любительском боксе в этом весе.