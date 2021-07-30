«Ты не проедешь!»: В Анапе объяснили, как надо бороться с обочечниками

Фото: instagram.com/omvd_anapa

Водители, объезжающие пробки по обочинам, раздражают всех. Чего хорошего - поднимают пыль и только усугубляют заторы, пытаясь встроиться обратно в полосу движения, когда неожиданно дорога заканчивается. Да и та же пылевая завеса затрудняет видимость, провоцируя аварии.

Фактически, такие автохамы - воры времени. Да и часто из-под колес летит гравий, который повреждает стекла и покрытие соседних автомобилей. И попробуй получить с такого деньги на ремонт!

Но в разгар летнего сезона такие персонажи сидят за рулем не только легковушек, но и автобусов. Чтобы объехать пробка, шофер нередко рискуют не только своей, но и жизнью пассажиров.

Конечно, с нарушителями борются и активно. Так, недавно водителя автобуса в Анапе наказали за съезд с полосы. Езда по обочине правой стороны дороги карается штрафом в 1 500 рублей. Существует и еще более грубое нарушение - езда по левой стороне дороги, когда машина-нарушитель движется навстречу потоку. За это легко можно схлопотать более крупный штраф в размере 5 тысяч рублей или даже лишиться прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Но на курорте полицейские решили бороться с обочечниками более действенной мерой, не наказывая за нарушение, а предупреждая его. Гравийную дорогу, по которой чаще всего движутся автохамы, разрыли трактором.

- Принято решение о ликвидации стихийного проезда, прилегающего к дороге в районе поселка Витязево, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в МВД по Анапе.

Таким образом на эту дорогу водители уже не съедут, потому что могут просто застрять. Эффективно!

- Мы призываем граждан быть взаимовежливыми с другими участниками дорожного движения, - добавляют правоохранители.

Смотреть видеосюжет В Анапе показали, как борются с обочечниками

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