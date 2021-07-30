Фото: instagram.com/rugby_kuban7

Напомним, что женская сборная по регби-7 впервые отобралась на Олимпийские игры. В ее составе Краснодарский край представляет Дарья Лушина. На команду возлагались большие надежды. Но девочки не смогли вырваться в тройку лидеров.

Уже на групповом этапе в первом матче Россия потерпела поражение, сборная уступила Великобритании. Но исторический матч все-таки был – первая победа во второй игре группового этапа – национальная команда разгромила Кению. Затем заключительный этап снова стал провальным – проигрыш Новой Зеландии.

Несмотря на поражение, наши регбистки вышли в четвертьфинал. Но назначенный соперник, кажется, не оставил шансов – снова матч с Новой Зеландией. Итог - сборная второй раз уступила этой команде по очкам.

Теперь Дарья Лушина в составе сборной России не будет бороться за медали на Олимпиаде в Токио. Наша команда 31 июля сразится в первом матче за 5-8-е места. Соперниками станут сборные Фиджи и Австралии.

Ранее краснодарская регбистка Дарья Лушина обещала, что вместе с командой приложит все усилия и продемонстрирует лучшую игру, чтобы эти соревнования запомнились.