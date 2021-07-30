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Общество30 июля 2021 16:02

Анапской камке - 100 лет! Горожане показали, как выглядели пляжи курорта еще до революции

Побережье одного из самых популярных российских городов цвело всегда
Ева МУР
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Каждый год берега курорта покрываются зеленой бахромой. Фото: "Анапское Черноморье"

Каждый год берега курорта покрываются зеленой бахромой. Фото: "Анапское Черноморье"

В Анапе новый сезон борьбы с камкой. Зеленая каша каждый год превращает любимые туристами пляжи курорта в болото. Чтобы избавиться от напасти, власти города привлекли уже и науку. Эта зеленая тина портит имидж курорта.

Фото: "Анапское Черноморье"

Фото: "Анапское Черноморье"

- Факторов размножения водорослей очень много. Для них в этой местности есть хорошие условия. И дело не только в органических соединениях, которыми питаются эти микроорганизмы. Тут может быть масса причин. Это требует тщательного исследования, - говорят специалисты Южного отделения Института океанологии РАН.

Фото: "Анапское Черноморье"

Фото: "Анапское Черноморье"

Но камка на песчаных пляжах Анапы появилась не вчера. Горожане собрали фотографии, на которых еще 100 лет назад, как и сейчас, к середине лета берега покрывались зеленой бахромой.

- И на каждом из снимков вполне отчетливо видна она, родимая. Иногда даже кучки камки, сложенной на берегу, - пишет газета "Анапское Черноморье"

Фото: "Анапское Черноморье"

Фото: "Анапское Черноморье"

Так что, цветение камки - столь же постоянно для Анапы, как приливы и отливы моря. Но все же временны. И к чему может привести борьба с этим природным "фильтром", если метод найдется, еще неизвестно.

И в благополучные 80-е спасу от камки не знали. Фото: "Анапское Черноморье"

И в благополучные 80-е спасу от камки не знали. Фото: "Анапское Черноморье"

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ