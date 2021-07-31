Сочинская теннисистка Елена Веснина не смогла завоевать бронзу на Олимпиаде

Елена Веснина. Фото: администрации края.

Невероятная энергия и воля к победе! Сочинская теннисистка Елена Веснина на корте вытворяет что-то невообразимое. Практически каждый день по расписанию у нее матч. Все игры проходят при адской жаре в Токио. Несмотря на это спортсменка не жалеет себя и выкладывается по полной. Она даже пожертвовала матчем в одиночном разряде, чтобы сберечь силы для победы в паре.

И вот 31 июля на корт Веснина вышла вместе с Вероникой Кудерметовой. Россиянки играли против Лауры Пигосси и Луизы Стефани из Бразилии.

Российские спортсменки взяли непростой первый сет в бронзовом матче 1-0 (6:4), но второй был, увы, не в нашу пользу. Судьба бронзовой медали решилась на чемпионском тай-брйке. В драматичной концовке наши девушки имели 4 матчбола, но не смогли ими воспользоваться.

Отметим, что у Елены Весниной также есть шанс побороться за золото. Накануне она выиграла в миксте вместе с Асланом Карацевым. Решающий матч состоится 1 августа.

- Это уникальная спортсменка. Она проделала огромный путь к успеху. С ранних лет на виду, но больших побед долго не было, раскрылась гораздо позже, чем Шарапова, например. Когда Елене было за 30-ть, выиграла Олимпиаду. И все главные победы у нее были в паре. - сказал на радио "КП" - Краснодар" президент краевой федерации спортивных журналистов Максим Осадник. - Она очень ответственный человек и в паре она лидер, внутренний стержень. Она не дает партнерше раскисать. Веснина - командный игрок. Для нее парные выступления были важнее. И она специально не проигрывала. Но приоритеты свои знает! У нас должна быть в теннисе в парном медаль. Идут мощно.