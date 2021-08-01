Дом с сюрпризом: на Кубани семья купила хату с забитым подвалом закаток

Фото: скриншот видео

- Это видео называется – освободили погреб, – говорит женщина за кадром. Перед ней – десятки или сотни закаток. Они достались ей от предыдущей хозяйки – пенсионерки из Краснодарского края.

- Я уже даже не знаю, что мы купили, – продолжает голос за кадром.

Такого сюрприза не ожидал никто. Этих закаток хватит не на один месяц. Клубника, помидоры, огурцы, перец и другие овощи и фрукты – в банках есть все, кроме срока годности.

- Такое ощущение, что заготовки сделаны лет двадцать назад, – говорит женщины.

Все банки покрыты глубоким слоем пыли, а крышки успели поржаветь. Только на чистку закаток уйдет не один день. Но новые хозяева поступили проще – они избавились от подарка.

- Так это мы еще не все вынесли. Кажется, только половину погреба осмотрели. Еще гора работа, – резюмирует хозяйка.

Вместе с домом на Кубани новые хозяева получили гору закаток и работы. Хотя люди в комментариях под видео шутят, что этих банок хватило бы на целую армию.

- Как не стыдно. Мне бы этой еды на год хватило, – пишет Евгений.

Увы, эти закатки уже никто не попробует. Ни Евгений, ни новые хозяева. Они уже вынесли их на свалку.