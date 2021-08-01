Поезда - до отказа, пляжи трещат: в Анапе начался новый этап антиковидных ограничений

По расписанию, поезда прибывают в Анапу со всей страны Фото: Максим ПЕСКОВ

С 1 августа можно приехать к родным берегам Черного моря и совместить приятное с полезным. То есть - отдохнуть и сделать прививку от коронавируса, если до сих пор ее не было. Более того, без данных о прививке на курортах Краснодарского края отныне не заселят ни в один отель. Иначе - штраф до 30 тысяч рублей.

Температуру воздуха и воды в Анапе фиксируют специальные датчики Фото: Максим ПЕСКОВ

Говорят, отечественного туриста, убежденного антипрививочника, этот момент должен был отвернуть от поездок на море. "Комсомолка" решила проверить, так ли это на самом деле, пройдясь от железнодорожного вокзала до центрального пляжа в Анапе.

Поезда полны туристами Фото: Максим ПЕСКОВ

На курорт большинство россиян прибывают именно поездом. И расписание по-прежнему плотное - Архангельск, Иркутск, Москва. Последние два - забиты до отказа. Вся эта толпа вышла на перроне и с удовольствием отправилась вдыхать морской воздух.

Гости курорта спешат к морю Фото: Максим ПЕСКОВ

- Мы ездим каждый год в Анапу. И с чего бы в этом году менять свои планы? Прививку сделали, это не было каким-то сложным вопросом выбора для нашей семьи. Рады, что сертификат теперь хоть куда-то пригодится, - поделилась одна из пассажирок иркутского поезда.

С массивными чемоданами, собачкой и двумя детьми она отправилась к машине такси.

Отдыхающих меньше не становится Фото: Максим ПЕСКОВ

Анапский перрон с утра раскалился до 30 градусов. Что же будет к обеду?!

- Сейчас самое время - греться на южном взморье. Что мы и делаем. в прошлом году перчатками и масками не смогли напугать, а прививкой - смешно даже. С детства их делаем и все хорошо, - бросила мимоходом гостья из Архангельска.

Погода южная, море теплое Фото: Максим ПЕСКОВ

Действительно, даже пресловутая камка отступилась перед краснодарской жарой. На пляжах - почти идеально прозрачная водичка, а главное - теплая, что парное молоко. С утра народу здесь чуть меньше, чем обычно. Но все равно очень много.

С утра народ готов к развлечениям Фото: Максим ПЕСКОВ

- Сейчас народу чуть меньше визуально, чем было в июле. Но не думаю, что это связано с чем-то, кроме спадающего сезонного ажиотажа. Посмотрим, что дальше будет, - говорит спасатель на одном из таких мест.

Народ на пляжи все прибывает Фото: Максим ПЕСКОВ

К слову, залежи камки в центре толкнули отдыхающих двинуть в заповедные места под Анапой - Утриш, Бугазская коса, Благовещенка. Обычно немноголюдные пляжи полны. Пока о спаде туристского интереса речь здесь точно не идет.

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