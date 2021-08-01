По заветам Сергея Галицкого. Гжегож Крыховяк сбежал из «Локомотива» и сменил московскую прописку на краснодарскую

Фото: пресс-служба ФК Локомотив

Звезда «Локомотива» Гжегож Крыховяк покинул московский клуб. В ближайшие часы он станет игроком «Краснодара». Клубы уже достигли предварительной договоренности. Поляку осталось пройти медицинский осмотр и поставить подпись под контрактом.

По данным СМИ, соглашение полузащитника с «быками» будет рассчитано на три года. За это время он получит около 9,5 миллионов евро. Вероятно, поляк станет самым высокооплачиваемым футболистом «Краснодара».

Отмечается, что сумма сделки составила около 2,5 миллионов евро. Это существенно ниже трансферной стоимости футболиста. По данным авторитетного портала transfermarkt, она составляет 15 миллионов евро.

Отметим, что Гжегож Крыховяк имел предложения от четырех клубов, но остановился на «Краснодара». Поляк переехал в Россию в 2018 году. В предыдущем сезон полузащитник забил девять мячей и отдал три результативные передачи.

Это второй крупный трансфер «Краснодара» этим летом. Ранее «быки» приобрели Джона Кордобу. Колумбийский нападающий переехал в Россию из немецкой «Герты». Он уже отличился забитым мячом. В дебютном матче за «горожан» форвард поразил ворота «Урала» с пенальти.