Наготовили на Книгу рекордов России. На Кубани сварили 1101 литр борща

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани сварили 1101 литр борща. Он был приготовлен по старинному рецепту. Его содержание держится в тайне.

Известно, что идея установить новый рекорд России принадлежала известному кубанскому повару Владимиру Землянову.

- Мы приготовили борщ исключительно из кубанских продуктов. Большую часть из них купили на рынке, - рассказал Владимир Землянов.

Отметим, что Владимир Землянов родился и вырос на Кубани. Он точно знает, что в Краснодарском крае самый доступный борщевой набор. Поэтому никаких проблем с ингредиентами у мужчины не возникло.

Фото: admkrai.krasnodar.ru

- Изначально повар собирался сварить 700 литров борща по старинному рецепту, но в итоге вышел 1101, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе администрации Кубани.

С этим результатом Владимир Землянов попал в Книгу рекордов России. Повар не скрывает, что в будущем намерен побить собственный рекорд. Но точные сроки нового достижения пока не называет. Известно, что блюдо уже оценили кубанские казаки. Они остались довольны.

Отметим, что на готовку блюда ушло 80 кг лука и моркови, 120 кг картофеля, 100 кг мяса, 100 кг свежей капусты, 80 кг свеклы, 25 кг помидоров, 50 кг томатной пасты, 20 кг болгарского перца и 5 кг зелени.