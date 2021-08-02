Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 2 августа 2021: свыше 3500 предприятий Кубани стали участниками акции «Привит от COVID. Территория Безопасности»

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массовая и обязательная вакцинация населения в Краснодарском крае идут полным ходом. Организациям, в которых привились более 60% сотрудников, выдают стикеры «Территория без COVID-19». Уже сейчас такие наклейки получили как минимум 3,5 тысяч предприятий Кубани.

– Высокие темпы прививочной кампании работников потребительской сферы имеют особое значение в достижении коллективного иммунитета на всей территории Краснодарского края, так как именно потребительский рынок характеризуется массовостью и, практически, ежедневной востребованностью, – рассказал глава профильного департамента Роман Куринный.

Отмечается, что уже сейчас от страшной инфекции привились как минимум 142 тысячи человек в сфере потребления. Еще 103 406 сотрудников поставили прививку в сфере розничной торговли. Это 88% от общего количество людей, которые подлежат вакцинации. 96% человек поставили прививку в сфере общественного питания. Это 26526 человек. Самый высокий показатель зафиксирован среди представителей отрасли бытового обслуживания. Здесь прививки поставили 13032 человека. Этот 101% от намеченного плана.

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