Умный туризм: почему россияне выбирают для отдыха Сириус

Сеть Sirius Hotels предоставляет самые выгодные условия бронирования на официальном сайте.

Все знают, что Сириус – это столица Олимпиады 2014 года. Здесь все пропитано духом Всемирных игр, здесь можно увидеть те самые площадки, на которых ставились спортивные рекорды. Но сегодня это еще и один из лучших курортов в стране для пляжного и культурного отдыха.

Здесь есть и отели очень высокого уровня – например, сеть Sirius Hotels. Сюда едут люди со всей России. Почему? Сейчас расскажем!

От 3D-печати до космической экспозиции

Найти отдых можно на любой вкус даже ребенку.

Что такое «умный туризм»? Это когда не ограничиваешь свой отпуск стандартными развлечениями, а совмещаешь приятное с полезным: свежие впечатления – с расширением кругозора, пляжный отдых – с получением новых навыков. Сириус для этого подходит идеально.

Экскурсий здесь столько, что каждый день можно пробовать что-то новое:

- Просто, но увлекательно – обзорные экскурсии по Олимпийскому парку на гольф-карах.

- Познавательно – посещение планетария, экспозиции космической техники и «Умного города», научные лаборатории Парка науки и искусства «Сириус».

- Мастер-классы – давно хотели узнать, как работает 3D-печать? А может, ваш ребенок интересуется робототехникой? Или жена мечтает научиться создавать флорариумы? Тогда вам вновь в Парк науки и искусства «Сириус» - здесь просто 100 500 интересных возможностей для гостей.

Кстати, экскурсией можно и не ограничиваться – в Сириусе есть программы «умного туризма», рассчитанные на несколько дней. Так что и взрослым, и детям вполне можно совместить отдых с получением новых полезных знаний. В конце концов, вы в Сириусе – уникальной образовательной экосистеме федерального масштаба!

И взрослым, и детям вполне можно совместить отдых с получением новых полезных знаний.

Чем еще заняться в Сириусе

- Осмотреть олимпийские объекты: сияющий стадион «Фишт», шоу поющих фонтанов, огромный факел, на вершине которого в дни Игр горел Олимпийский огонь.

- Посетить единственные в России трассы «Формулы-1» и музей «королевских гонок».

- Сводить детей в русский Диснейленд - Сочи-Парк со знаменитым замком-богатырем и обилием аттракционов.

- Сходить на концерты звезд мировой величины, которые выступают на лучших площадках Европы, США, Азии и – в Сириусе.

- Наплаваться вдоволь в самой прозрачной воде Сочи – море в Имеретинке славится своей чистотой (от Omega и Delta есть бесплатный трансфер на пляж).

Между морем и горами

Отпуск можно провести с друзьями или с семьей.

Однако даже очень активному туристу нужен комфортабельный номер, чтобы отдыхать, особенно если он приехал с семьей. В сети отелей Sirius Hotels это понимают. Поэтому здесь созданы все условия, чтобы гости получали удовольствие от каждого дня своего отпуска.

Omega Sirius 3* расположен рядом с Олимпийским парком, так что все самое важное будет в шаговой доступности. Но при этом с балкона открывается прекрасный вид на Черное море с одной стороны, и на Кавказские горы – с другой. Инфраструктура прилагается: ресторан, детская комната и тренажерный зал в распоряжении гостей.

Delta Sirius 3* рядом с трассой «Формула-1» отличается дизайнерским оформлением номеров (которых здесь целых семь видов). В конференц-залах часто проводятся знаковые деловые мероприятия.

Sigma Sirius 3* – это большая территория и собственная развитая инфраструктура. Гости отеля любят гулять по Орнитологическому парку, рукой подать и до олимпийских объектов и моря. Все необходимое есть на территории: рестораны и кафе, магазины, прокат велосипедов, прачечная и медпункт.

И, наконец, Gamma Sirius 3* - ближайший к морю отель сети, который подходит и для семейного отдыха, и для «умного туризма». Номера разнообразных категорий комфортности, благодаря чему можно выбрать именно то соотношение «цена-качество», которое вам подходит.

Отпуск здесь можно проводить круглый год.

Почему нужно бронировать на сайте

А теперь небольшой лайфхак. Сеть Sirius Hotels предоставляет самые выгодные условия бронирования на официальном сайте siriushotels.ru, а не в сервисах бронирований. Это очень удобно, потому что не нужно сравнивать цены на множестве интернет-порталов.

Еще интересные спецпредложения и бонусы - например, при оплате картой Тинькофф кешбэк 10%. Кроме того, сейчас действуют летние акции. Период проживания: 01.08.21 - 18.09.21, по которым можно сэкономить еще до 30%. А если приехать в отель как участник программы «умного туризма», проживание обойдется дешевле на 20%, Период проживания: до 17.12.2021.

Так что все очень просто - достаточно зайти на сайт Sirius Hotels, выбрать один из четырех отелей и организовать себе хороший отдых. 0+

Образовательный Фонд «Талант и успех», Сочи, Олимпийский проспект, д. 40

ОГРН 1147700000172

8-800-350-4400

siriushotels.ru