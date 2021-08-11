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Общество11 августа 2021 8:00

Умный туризм: почему россияне выбирают для отдыха Сириус

Даем полезные советы, как организовать насыщенный впечатлениями отпуск и при этом сэкономить
Михаил ЛУКАШОВ
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Сеть Sirius Hotels предоставляет самые выгодные условия бронирования на официальном сайте.

Сеть Sirius Hotels предоставляет самые выгодные условия бронирования на официальном сайте.

Все знают, что Сириус – это столица Олимпиады 2014 года. Здесь все пропитано духом Всемирных игр, здесь можно увидеть те самые площадки, на которых ставились спортивные рекорды. Но сегодня это еще и один из лучших курортов в стране для пляжного и культурного отдыха.

Здесь есть и отели очень высокого уровня – например, сеть Sirius Hotels. Сюда едут люди со всей России. Почему? Сейчас расскажем!

От 3D-печати до космической экспозиции

Найти отдых можно на любой вкус даже ребенку.

Найти отдых можно на любой вкус даже ребенку.

Что такое «умный туризм»? Это когда не ограничиваешь свой отпуск стандартными развлечениями, а совмещаешь приятное с полезным: свежие впечатления – с расширением кругозора, пляжный отдых – с получением новых навыков. Сириус для этого подходит идеально.

Экскурсий здесь столько, что каждый день можно пробовать что-то новое:

- Просто, но увлекательно – обзорные экскурсии по Олимпийскому парку на гольф-карах.

- Познавательно – посещение планетария, экспозиции космической техники и «Умного города», научные лаборатории Парка науки и искусства «Сириус».

- Мастер-классы – давно хотели узнать, как работает 3D-печать? А может, ваш ребенок интересуется робототехникой? Или жена мечтает научиться создавать флорариумы? Тогда вам вновь в Парк науки и искусства «Сириус» - здесь просто 100 500 интересных возможностей для гостей.

Кстати, экскурсией можно и не ограничиваться – в Сириусе есть программы «умного туризма», рассчитанные на несколько дней. Так что и взрослым, и детям вполне можно совместить отдых с получением новых полезных знаний. В конце концов, вы в Сириусе – уникальной образовательной экосистеме федерального масштаба!

И взрослым, и детям вполне можно совместить отдых с получением новых полезных знаний.

И взрослым, и детям вполне можно совместить отдых с получением новых полезных знаний.

Чем еще заняться в Сириусе

- Осмотреть олимпийские объекты: сияющий стадион «Фишт», шоу поющих фонтанов, огромный факел, на вершине которого в дни Игр горел Олимпийский огонь.

- Посетить единственные в России трассы «Формулы-1» и музей «королевских гонок».

- Сводить детей в русский Диснейленд - Сочи-Парк со знаменитым замком-богатырем и обилием аттракционов.

- Сходить на концерты звезд мировой величины, которые выступают на лучших площадках Европы, США, Азии и – в Сириусе.

- Наплаваться вдоволь в самой прозрачной воде Сочи – море в Имеретинке славится своей чистотой (от Omega и Delta есть бесплатный трансфер на пляж).

Между морем и горами

Отпуск можно провести с друзьями или с семьей.

Отпуск можно провести с друзьями или с семьей.

Однако даже очень активному туристу нужен комфортабельный номер, чтобы отдыхать, особенно если он приехал с семьей. В сети отелей Sirius Hotels это понимают. Поэтому здесь созданы все условия, чтобы гости получали удовольствие от каждого дня своего отпуска.

Omega Sirius 3* расположен рядом с Олимпийским парком, так что все самое важное будет в шаговой доступности. Но при этом с балкона открывается прекрасный вид на Черное море с одной стороны, и на Кавказские горы – с другой. Инфраструктура прилагается: ресторан, детская комната и тренажерный зал в распоряжении гостей.

Delta Sirius 3* рядом с трассой «Формула-1» отличается дизайнерским оформлением номеров (которых здесь целых семь видов). В конференц-залах часто проводятся знаковые деловые мероприятия.

Sigma Sirius 3* – это большая территория и собственная развитая инфраструктура. Гости отеля любят гулять по Орнитологическому парку, рукой подать и до олимпийских объектов и моря. Все необходимое есть на территории: рестораны и кафе, магазины, прокат велосипедов, прачечная и медпункт.

И, наконец, Gamma Sirius 3* - ближайший к морю отель сети, который подходит и для семейного отдыха, и для «умного туризма». Номера разнообразных категорий комфортности, благодаря чему можно выбрать именно то соотношение «цена-качество», которое вам подходит.

Отпуск здесь можно проводить круглый год.

Отпуск здесь можно проводить круглый год.

Почему нужно бронировать на сайте

А теперь небольшой лайфхак. Сеть Sirius Hotels предоставляет самые выгодные условия бронирования на официальном сайте siriushotels.ru, а не в сервисах бронирований. Это очень удобно, потому что не нужно сравнивать цены на множестве интернет-порталов.

Еще интересные спецпредложения и бонусы - например, при оплате картой Тинькофф кешбэк 10%. Кроме того, сейчас действуют летние акции. Период проживания: 01.08.21 - 18.09.21, по которым можно сэкономить еще до 30%. А если приехать в отель как участник программы «умного туризма», проживание обойдется дешевле на 20%, Период проживания: до 17.12.2021.

Так что все очень просто - достаточно зайти на сайт Sirius Hotels, выбрать один из четырех отелей и организовать себе хороший отдых. 0+

Образовательный Фонд «Талант и успех», Сочи, Олимпийский проспект, д. 40

ОГРН 1147700000172

8-800-350-4400

siriushotels.ru

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