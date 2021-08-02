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Общество2 августа 2021 14:23

Мочиться в Черное море и дурно, и вредно: врач-уролог объяснил, почему нельзя справлять нужду при купании

Доктор рассказал, чем чревата такая несдержанность
Ева МУР
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Карикатура: Алексей Рыженко

Карикатура: Алексей Рыженко

Пляжный сезон у Черного моря в разгаре. В воде и на берегу - ажиотаж. А туалетов, как свободных лежаков, - днем с огнем...

Или найдешь, а к нему очередь - до завтра. И хорошо, если вместе с бикини на пляж турист не забыл прихватить тугой кошелек с мелочью. Иначе в это платное заведение вход заказан. Куда ж бедному отдыхающему в таком случае податься, чтобы справить (дай бог!) малую нужду?!

Но мочиться в море - не только дурно, но и вредно.

Врач-уролог рассказал, почему справлять нужду в Черное море - плохо. Видео: @androlog_msk

- Друзья, меня часто спрашивают, можно ли писать в воде. Нет, категорически нельзя, - рассказал врач-уролог Андрей Лычагин. - Без разницы, морская это вода или речная. На последних каплях создается вакуум в уретру, и немного воды затекает обратно в мочевой канал. Вместе с ней туда может попасть любая бактерия или песок. А значит, инфекционное заболевание гарантировано.

И только добротный иммунитет может уберечь от последствий - циститов, уретритов и прочих неприятностей. Но кто может гарантировать его бодрость в этот момент.

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