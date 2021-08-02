Синоптики рассказали, когда ливни собьют багровую жару в Краснодарском крае

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начало августа в Краснодарском крае совсем не означает, что лето пойдет на спад. Судя по прогнозам, жара продолжает набирать обороты. Неделька ожидается знойной - столбики термометров снова могут лопнуть! В тени, говорят метеорологи, будет +39-40 градусов, а уж на солнце — все пятьдесят.

- Начало августа на юге будет экстремально жарким, выходящим на грань опасного явления погоды, - сообщают в центре погоды «Фобос». - В степных районах Кубани в первые дни августа средняя температура воздуха окажется на 5-8° выше климатической нормы.

Высокие отметки, говорят синоптики, усилит атмосферную и почвенную засуху. Это, в свою очередь, станет причиной роста пожарной опасности. Некоторые районы претендуют на новый рекорд — абсолютный максимум температуры воздуха может обновиться. К слову, в эти жаркие дни уровень ультрафиолета превысит норму, из-за чего отдых на открытом воздухе будет особо опасен. Загореть можно даже в тени!

Похолодание в регион придет вместе с атмосферным фронтом. Произойдет это лишь в конце недели, когда на Краснодарский край обрушатся ливни. Но освободят ли дожди Кубань от оков жары?

- К субботе, 7 августа, атмосферный фронт принесет хорошие дожди с грозами. Мы ожидаем понижение температурного фона, но, увы, ливни сильно отметки не собьют, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Александр Колесник. - Дневной фон будет на значениях — 26-28 градусов, ночной фон — 22-24 градуса.

То есть мы выйдем из зоны экстремальной жары, правда, до приятных комфортных показателей температура пока не опустится.

- Понижение ожидается кратковременное. Уже в среду, 11 августа, вновь на Кубани воздух прогреется до отметок выше 30 градусов, - добавляет Александр Колесник.

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