Кубанская Кардашьян: модель покоряет сеть аппетитной фигурой почти в полтора метра в охвате

Фото: instagram.com/jonylaktionova/

Краснодарская 31-летняя модель plus size и визажист Женя Лактионова не только не стесняется своей фигуры, даже больше – демонстрирует ее всему свету с разных сторон.

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Своими пышными формами брюнетка покоряет и девушек, и мужчин в TikTok. Евгения не просто виляет на камеру пятой точкой, она еще и показывает подписчикам, как выглядеть стильно и роскошно вне зависимости от размера и веса.

- Росло на двоих, а досталось одной, - говорит о своих роскошных бедрах девушка.

Фото: instagram.com/jonylaktionova/

Модель считает, что главное в женщине – не вес, а собственная уверенность. И именно избавление от комплексов других – главная цель Жени в сети.

- Очень рада тому, что полезна. Многие пишут, что я их вдохновляю и мотивирую любить жизнь, - говорит Женя.

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Лактионова уверяет, что широкие бедра у нее от природы, никаких операций, как многие думают, она не делала. И размеры изгибов не скрывает.

- Грудь в обхвате 121 сантиметр, талия – 106, а бедра – 143, - делится девушка.

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При этом рост Евгении – 178 сантиметров, а вес – 127 килограммов.

Модель активно ведет страничку только несколько месяцев, а на нее уже подписались более ста тысяч человек, а видео получили более миллиона лайков. В связи со спросом Евгения обещает создавать новый контент чаще.