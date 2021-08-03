Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 3 августа 2021: заболеваемость COVID-19 в регионе продолжает расти

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 3 августа 2021.

В Краснодарском крае число новых случаев коронавирусной инфекции продолжает расти. По последним данным, в регионе 263 зараженных. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания ковидом превысило 59,5 тыс. человек. В крае сохраняются все санитарно-эпидемиологические требования – масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция.

- Сейчас 93 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, семь – на ЭКМО, - отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 4267 человека в крае скончались от коронавируса. В регионе показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения увеличился до 1048,2.

На курортах Кубани – активный курортный сезон. В Анапе, Геленджике, Сочи и других городах строго соблюдают эпидемиологическую безопасность.

В местах общего пользования, на железнодорожных вокзалах, в аэропорту, нанесена сигнальная разметка для соблюдения социальной дистанции. В отелях и санаториях постоянно проводится профилактическая дезинфекция. Базы приема обеспечены запасом моющих и дезинфицирующих средств, антисептиками, средствами индивидуальной защиты.

Для отдыхающих установлены диспенсеры с антисептическими средствами для обработки рук, проводится обеззараживание воздуха рециркуляторами.

В Сочи продолжаются проверки по соблюдению режима работы предприятий общественного питания.

– Из 12 обследованных заведений Адлерского района нарушения были выявлены в одном - караоке-клубе на улице Просвещения. В отношении владельцев составлены административные материалы, которые будут переданы в суд, – отметил начальник управления потребительского рынка и услуг администрации Сочи Андрей Никончук.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 3 августа 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 16 новых случаев заболевания.

Коронавирус в Анапе 3 августа 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 22 человека.

Коронавирус в Сочи 3 августа 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 54 человек.

Коронавирус в Геленджике 3 августа 2021

В Геленджике за последние сутки выявлены 6 заболевший.

Коронавирус в Туапсе 3 августа 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено 6 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 3 августа 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у 7 человек.