Борец Любовь Овчарова за олимпийскую медаль сражалась с сестрой спортсменки, из-за которой 6 лет назад получила травму

Любовь Овчарова.

За 25-летнюю Любовь Овчарову болела вся Россия. Но особенно ее поддерживал небольшой кубанский город Белореченск, откуда девушка родом. Чемпионка Европы, финалистка чемпионата мира по вольной борьбе, сумевшая восстановиться после тяжелой травмы, и завоевать олимпийскую лицензию.

За пределами ринга Любовь – скромная, обаятельная девушка. Ее красота скрывает по-настоящему неженский характер.

- Уж кто-кто, а Люба – боец, свое не отдаст, к победе будет идти изо всех сил, - говорят спортсмены. - Трудности ей нипочем.

Она же долгое время в секции занималась одна среди мальчишек. И со временем доказала, что может бороться наравне с противоположным полом.

Мало кто знает, что участвовать в Олимпийских играх девушка могла еще в 2016 году в Рио. Но спортсменка не поехала бороться за медали.

- Непредвиденные обстоятельства толкнули меня назад, - вспоминает Любовь Овчарова. - Да и не была в команде, меня рассматривали лишь как кандидата.

Но шанс выступать в Олимпиаде в Токио девушка уже упускать не стала. Ее профессиональная мечта – стать олимпийской чемпионкой. Стоит сказать, что к важнейшему бою Любовь готовилась серьезно. Ради этого изменился график тренировок – оттачивала свое мастерство спортсменка до мельчайших деталей, анализировала ошибки с тренером. А все дело в сопернице, с которой Овчаровой предстояло встретиться.

- Жеребьевка оказалась очень сложная. В первой же схватке наша спортсменка попала на японку Юкако Каваи, с сестрой которой она встречалась в 2015 году на чемпионате мира. Тогда Любовь получила серьезную травму, после которой не смогла выступать 1,5 года, - говорит «Комсомольской правде» – Кубань» директор Центра олимпийской подготовки по спортивной борьбе Краснодарского края Руслан Гакаме. – Так что в психологическом плане это была тяжелая схватка.

3 августа Любовь Овчарова вышла на арену, чтобы сразиться в 1/8 финала олимпийского турнира по борьбе в весовой категории до 62 кг, но уступила японке Юкако Каваи со счетом 0:10.