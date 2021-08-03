Андрей Маслов официально стал руководителем Следственного комитета по Краснодарскому краю

Фото пресс-службы СУ СК России по Краснодарскому краю

Генерал-майор юстиции Андрей Маслов стал руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю. Указом президента он назначен от 30 июля.

Напомним, Маслов стал исполнять обязанности руководителя краевого СК еще с 23 сентября 2020 года после ухода с поста Вадима Бугаенко. Только спустя почти год Андрея Константиновича официально назначили на должность.

- Андрей Маслов родился в 1979 году. В 2003 году окончил юрфак Кубанского государственного университета. Прошел профессиональный путь от следователя прокуратуры Новопокровского района до руководителя регионального следственного управления СК России, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Фото пресс-службы СУ СК России по Краснодарскому краю

Маслов в должности следователя по особо важным делам лично расследовал наиболее сложные уголовные дела о заказных убийствах, бандитизме, а также экономических и коррупционных преступлениях. Он также признавался лучшим следователем Краснодарского края.

Если поднять этот огромный список дел, то из самых резонансных можно выделить уголовное дело о гибели 63 человек при пожаре в Камышеватском доме-интернате для престарелых в 2007 году, уголовное дело по факту массовой гибели несовершеннолетних учащихся Московской школы № 1065. В их расследовании он принимал непосредственное участие. Также разбирался в деле утонувших в Ейском лимане Азовского моря у берега острова «Ейская коса».

Еще Маслов выяснял все обстоятельства дела членов банды «Цапков» в Кущевске, мимо него не прошло и наводнение в поселке Нижнебаканском Крымского района, унёсшеее много жизней жителей Кубани.