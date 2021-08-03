Солнце, море, прививка: эпидемиологи ответили на критику противников вакцинации на курортах Краснодарского края

Курортникам дали ответ эпидемиологи Фото: Виктор КЛЮШКИН

С 1 августа на курорты Краснодарского края приехать просто так не получится. Чтобы поселиться в отеле, необходимо либо уже быть привитым от коронавируса, либо знать, что это сделать все равно придется прямо на отдыхе (если нет медотводов). Иначе - штраф до 30 тысяч рублей.

Это стандартная мировая практика во время эпидемии.

- Я летала на днях в Турцию в тур на пять дней. В обязательном порядке при вылете потребовали прививочный сертификат. Там и в каждый торговый центр без него не попадешь, - рассказывает Ольга из Краснодара.

Другие курорты Европы и вовсе закрыты.

Однако требования краснодарских эпидемиологов вызвали шквал критики. Под статьей «Комсомолки» Поезда - до отказа, пляжи трещат: в Анапе начался новый этап антиковидных ограничений развернулась дискуссия:

«Что за бред - прививка на отдыхе? Это ж весь отдых насмарку!».

«И на солнце после прививки нельзя, и контактов нужно избегать, и организм адаптируется к новым климатическим условиям,ему и так сложно... Что вы предлагаете?! Воткнуть прививку, чтоб гость заболел, пусть даже в легкой форме? Да после такой «Заботы» о здоровье статистика заболеваний КОВИдом еще больше скакнет вверх. Но не это главное! Страдать-то будут конкретные ЛЮДИ!».

«Только вернулись из Анапы. Камка есть, но немного. Людей много, как и на любом курорте. Отель был отличный, мы остались довольны».

К слову, чтобы не пришлось прививаться на отдыхе, эпидемиологи еще зимой советовали сделать это заранее.

- Сейчас вакцинация на курортах ведется не на солнцепеке, а в оборудованных пунктах. Разумеется, перед тем как сделать прививку, нужно посоветоваться с врачом. Если у вас есть медотвод, прививку вам делать никто не будет, - пояснила «КП» - Кубань» замглавного санитарного врача Краснодарского края Татьяна Гречаная.

Инфекционисты подтверждают, - что курортная прививочная кампания не выдумка властей. Это законное требование эпидемиологов.

- Есть приказ Роспотребнадзора, где прописан весь регламент. Это не дураки сочиняли. Инфекционисты - однозначно «за» прививку, потому что видят, что происходит, если этого не делать, - прокомментировал «КП» - Кубань» главный внештатный инфекционист минздрава Краснодарского края Сергей Зотов.

Напомним, обязательная вакцинация, по словам властей Краснодарского края, мера вынужденная. В регионе второй месяц фиксируют рост заболевших. За сутки их число увеличилось еще на 263 человека.

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