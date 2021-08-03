Кубанское вино «позеленеет» – итоги аудита Роскачества

Эксперты Роскачества проверили 10 виноделен в 4 регионах: Таманский полуостров, Новороссийск, Анапа и Крымск.

Винный гид России подвел первые итоги аудита хозяйств Кубани. Эксперты Роскачества проверили 10 виноделен в 4 регионах: Таманский полуостров, Новороссийск, Анапа и Крымск. Общая площадь исследованных виноградников - свыше 14 тыс га. В аудит вошли компании-лидеры по площадям виноградников и предприятия в стадии восстановления после банкротства, а также энотуристические кластеры.

В сезоне 2021 года на 3 из 10 предприятий формируются новые энотуристические комплексы: Шато Пино в Новороссийске, винно-гастрономический центр Вилла Аристов в Анапе, Поместье Голубицкое и Вилла Романов на Тамани.

4 крупнейших предприятия, прошедшие аудит и ранее использовавшие импортный виноматериал, полностью перешли на российский виноград.

- На большинстве предприятий мы второй год отмечаем стабильный рост качества базовых недорогих позиций. Это происходит благодаря системным вложениям: виноградник, технология виноделия, кадры, бизнес-процессы. Одно без другого невозможно. Мы видим на рынке примеры, когда компании пытаются нарастить объемы без комплексного подхода, не вкладываясь. Это печально отражается на качестве. На сегодняшнем рынке нельзя не развиваться. Конкуренция качеством в российском виноделии постоянно растет. Уже недостаточно делать просто ровные чистые вина без болезней и пороков, нужны вина с характером, индивидуальностью. В целом, Краснодарский край остается самым крупным и динамично развивающимся винным регионом. В том числе благодаря инициативам местных властей, - говорит руководитель экспертной группы «Винного гида России», заслуженный сомелье России Артур Саркисян.

В Краснодарском крае высок интерес к развитию органического виноделия, как одного из конкурентных преимуществ на современном винном рынке.

- Из 10 винодельческих хозяйств, которые посетили эксперты, 6 выразили заинтересованность в участии в проектах перевода виноградников на органические агротехники и сертификации по органическим стандартам. Общая площадь виноградников, которые винодельни планируют перевести на органику в ближайшие 3 года, может составить более 600 гектаров, - объясняет директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

Как отметили в Национальном центре компетенций развития органической и «зеленой» продукции Роскачества, сегодня в Краснодарском крае нет ни одного сертифицированного органического виноградника и тем более органического вина.

- Интерес к органическому виноделию с момента вступления в силу Федерального закона №280 «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» кратно возрос: за последний месяц Орган по сертификации Роскачества проводит второй выездной аудит производства органического винограда. Отечественные винодельческие хозяйства вступили в гонку за право стать первым российским сертифицированным производителем органического вина, - отмечает представитель Национального центра компетенций развития органической и «зеленой» продукции Роскачества Александр Чумак.

На данный момент единственный сертифицированный органический виноградник в стране - КФХ Д.В. Шелаев в Республике Крым.

Винный Гид России – масштабный проект Роскачества, Минпромторга и Минсельхоза, разработанный для поддержки винодельческой отрасли Российской Федерации и продвижения вин отечественного производства. По его итогам российским винам присваивается уникальный для страны рейтинг, на который ориентируются потребители и ритейлеры. В этом году он будет опубликован 26 ноября.

Сейчас Винный гид России проводит аудит в Крыму. Эксперты Роскачества исследуют 12 объектов Восточного и Южного берегов, Севастополя и Бахчисарая.