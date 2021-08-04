Фото: администрации края.

На кубанских курортах - ажиотаж. Турпоток такой, что кажется будет побит рекорд. И это несмотря на новые коронавирусные правила, которые ввели 1 августа в регионе. Действовать они начали для тех, кто приедет на отдых из разных уголков страны и заселится в местную гостиницу.

На ресепшн помимо паспорта у человека попросят еще и справку о вакцинации. Либо предложат отдыхающему привиться в одном из мобильных пунктов на курорте. Это сделать необходимо в течение трех дней с момента заселения в отель. А второй компонент вакцины турист сможет получить уже у себя дома. Для этого необходимо показать справку в госуслугах. А если акканута в этом приложении нет, то бумагу, которую выдают при вакцинации.

За соблюдением правил тщательно следят. Этим занимаются мониторинговые группы. Их сформировали из числа чиновников и правоохранителей — так что все серьезно.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал, как накажут нарушителей ковидных правил.

- Уже были проверки и существенных нарушений они не выявили, - сказал глава региона. - Отмечу, что такие проверки соблюдения правил заселения будут проводиться только в отношении средств размещения.

Как сказал Вениамин Кондратьев, въезд на территорию региона свободный, как и посещение, например, пляжей, парков, туробъектов и ресторанов. Никаких запретов в этом плане нет.

Более того, для отдыхающих организована служба поддержки. Любые споры и вопросы решаются оперативно - срок рассмотрения заявки не превышает двух часов.

- Во многом продолжение курортного сезона будет зависеть от сознательности отдыхающих, - добавляет губернатор. - Надеемся, что наши гости подойдут к этому вопросу весьма сознательно, и не будут нарушать правила, которые установлены в регионе.

Напомним, туристам можно заселяться в отели без сертификата о вакцинации, если они обещают поставить прививку в течение трех дней после прибытия.

- Если человек не обратится в медицинскую организацию для прохождения вакцинации, ему может грозить штраф до 30 тысяч рублей, - напоминают в оперативным штабе региона.

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