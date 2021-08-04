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Происшествия4 августа 2021 10:26

Экспертиза даст ответ: власти Краснодарского края прокомментировали смерть семьи якобы после прививки

Минзрав Кубани уже проводит тщательную проверку
Ева МУР
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Семью спасти не удалось

Семью спасти не удалось

Минздрав Краснодарского края изучает истории болезни троих членов семьи, которые якобы умерли после того, как поставили прививку от коронавируса. Двое 37-летних супругов Колесниковых страдали тяжелейшими заболеваниями почек. И даже проводили процедуру гемодиализа в домашних условиях. 58-летняя мама женщины, Маргарита, была диабетиком.

- Патанатомическая экспертиза даст ответы на все вопросы. Сейчас все тщательно разбирается. Анализируются истории болезней умерших и обстоятельства, при которых они были привиты, - сообщила ТАСС вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Росздравнадзор тоже начал проверку после обращения главы федерального минздрава Михаила Мурашко.

Напомним, все трое отправились на прививку, правда, пока нет информации, куда. А позже в конце июля в больницу с прогрессирующим ковидом поочереди попали тоже все трое. При этом, известно, что в начале лечиться они пробовали дома. И только, когда поражение инфекцией легких было уже под 50 процентов, согласились на госпитализацию. Спасти их не удалось.

Сиротой осталась 13-летняя дочь супругов Колесниковых.

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