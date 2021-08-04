Экспертиза даст ответ: власти Краснодарского края прокомментировали смерть семьи якобы после прививки

Семью спасти не удалось

Минздрав Краснодарского края изучает истории болезни троих членов семьи, которые якобы умерли после того, как поставили прививку от коронавируса. Двое 37-летних супругов Колесниковых страдали тяжелейшими заболеваниями почек. И даже проводили процедуру гемодиализа в домашних условиях. 58-летняя мама женщины, Маргарита, была диабетиком.

- Патанатомическая экспертиза даст ответы на все вопросы. Сейчас все тщательно разбирается. Анализируются истории болезней умерших и обстоятельства, при которых они были привиты, - сообщила ТАСС вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Росздравнадзор тоже начал проверку после обращения главы федерального минздрава Михаила Мурашко.

Напомним, все трое отправились на прививку, правда, пока нет информации, куда. А позже в конце июля в больницу с прогрессирующим ковидом поочереди попали тоже все трое. При этом, известно, что в начале лечиться они пробовали дома. И только, когда поражение инфекцией легких было уже под 50 процентов, согласились на госпитализацию. Спасти их не удалось.

Сиротой осталась 13-летняя дочь супругов Колесниковых.