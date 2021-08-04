Стаи медуз и все свои: почему чистая водичка Азовского моря привлекает только местных туристов

Закаты здесь - одна из достопримечательностей Фото: Виталий КАРНАУХ

В отелах Анапы, Геленджика, Туапсе, Сочи мест не найти, а побережье Азовского моря пустует. Здесь отдыхают в основном жители Краснодарского края. Приехали, искупались и помчали в свои города и станицы обратно. В лучшем случае задержатся на пару деньков в каком-нибудь автокемпинге. Так сделали и мы в «Комсомолке», решив испытать альтернативу на себе.

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ

Станица Голубицкая у местных давно в приоритете, если ехать к Азовскому морю. Добираться сюда относительно недолго. Пляж – мелкая ракушка. Экзотика.

Это место притягивает своей простотой – дороги в станице свободные от жуткого трафика. А отдых - тихий и спокойный, даже несмотря на наличие прибрежных клубов. Все здесь как-то идет своим чередом.

Но есть свои минусы. Приехав в Голубицкую поздней ночью, мы сразу же столкнулись со сложностью: автокемпинг на центральном пляже начинает работу с 6 утра. И начальники уже сладко спали в своем вагончике. Мы решили бросить машину у шлагбаума, а сами взяли вещи – палатки и еду – и пошли пешком. Расплатиться в таком случае лучше с утра. Не ночевать же впятером в одном авто!

Море чистое, людей мало Фото: Виталий КАРНАУХ

Сам кемпинг находится практически на центральном пляже. Здесь можно обустроиться в тени деревьев рядом с крытой камышом беседкой. Пока разложили палатки, развели костер для шашлыка в сборном мангале, взошло солнце. Рассветы и закаты здесь особенно прекрасны.

ЦЕНА ВОПРОСА — 200 рэ

Утром заплатили за место. Совсем не дорого: 200 рублей за машину и по столько же за каждую палатку. В отличие от какого-нибудь черноморского отеля, экономично. Имеется на территории кемпинга туалет и душ, но они работают не круглосуточно: с 6 утра до 11 вечера. Так что режим работы всего объекта не очень удобен – ночью не заехать, не искупаться и не сходить в туалет. Это один из главных минусов. Кстати, стоимость посещения туалета 25 рублей, душа – 50 (для кемпингистов бесплатно).

За два аномально жарких месяца море прогрелось хорошо, вода теплая. Однако пугают стаи медуз, которых принесло волнами к берегу. Нашим девчонкам пришлось долго бороться со страхом быть ужаленными. К слову, вода в море очень соленая, все не зажившие ранки непременно будут щипать.

А ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?

По ту сторону кемпинга находится озеро «Голубицкое», включенное в реестр памятников природы – охраняется государством. Все, кто приезжают сюда ради моря, купаются и в нем. А еще обмазыват себя глиной с берега. Говорят, эффект молодильный, лечебный. Но я так делать не стал. Сомнительное, удовольствие. Знаю, что есть специальные лечебные грязевые ванны, но их грязь не похожа на ту, которой берут в озере.

Автокемпинг на Азовском море - хорошая альтернатива черноморским курортам Фото: Виталий КАРНАУХ

На пляже – куча бутиков со всякими магнитиками, шляпами, полотенцами, одеждой и игрушками. Стоят и кафешки, в которых можно как перекусить, так и пообедать. Правда, обед в них обойдется дороже, чем в столовой, до которой рукой подать (в каких-то двухстах метрах от центрального входа на пляж), где 200-300 рублей вполне хватит на первое, второе, да еще и десерт. Оплатить здесь можно как наличными, так и банковской картой. На входе в столовую висит объявление, напоминающее, в какое время мы сейчас живем. Просят надевать маски. Однако за три моих обеда в маске я не встретил ни одного отдыхающего.

В палатке не хуже, чем в отеле Фото: Виталий КАРНАУХ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Туроператоры говорят, что россияне нечасто выбирают для отдыха побережье Азовского моря

- Турагентствам здесь ловить нечего. Ни отелей высшей категории, ни солидных ресторанов. А турист, решивший ехать «дикарем», сам там найдет и гостиницу простенькую, и кафешку недорогую. А избалованному заграницами, хочется шика и блеска, а не деревенской пасторали, - пояснил «Комсомолке» владелец одного из агентств в Москве Сергей Бричный.