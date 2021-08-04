Школьники Краснодарского края могут начать учебный год с дистанционки

Учебный год могут начать с ограничений

На фоне роста заболеваемости коронавирусом на Кубани могут снова ввести ограничения. Только за прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 9%. Оперативный штаб нашего региона регистрирует более 260 случаев в сутки. Об этом в интервью "КП"-"Кубань" сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, ежедневно на Кубани фиксируется порядка 30 летальных исходов. Ситуация с COVID-19 по-прежнему тяжелая. Медицинские учреждения края работают в усиленном режиме.

Сегодня в администрации края состоится заседание оперативного штаба. По словам источника "КП"-Кубань" рассматривается вопрос о введении дистанционного обучения с 1 сентября или продлении каникул.

Напомним, в режиме дистанционного обучения учителя, школьники и их родители находились с апреля по конец мая 2020 года. Однако после того как в регионе удалось справиться с резким ростом заболевших, дети вернулись за парты, правда, с некоторыми оговорками. Перемены и уроки были сокращены, а в классах появились доселе неивестные приборы — обеззараживатели воздуха. Это помогло не допустить вспышек даже сезонных инфекций. Заболеваемость гриппом была сведена к минимуму.