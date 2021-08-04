Юрий БУРЛАЧКО: Мы делаем все возможное для максимально комфортного и безопасного отдыха гостей Кубани

Юрий Бурлачко

- Юрий Александрович, санаторно-курортный комплекс Кубани всегда был одним из ключевых сегментов ее экономики. Как вы считаете, справился ли он с последствиями пандемии? Какие перспективы у нашего санкура?

- Безусловно, развитие таких направлений, как туризм и оздоровление, всегда были приоритетом нашей работы. Санаторно-курортный комплекс по праву считается одной из базовых отраслей экономики края. Он дает работу многим сотням тысяч людей, является одним из доноров краевого бюджета. Даже в столь непростой прошлый год от предприятий отрасли поступило в консолидированный бюджет края 8,8 миллиарда рублей. Эта красноречивая цифра отражена в постановлении о ходе реализации краевого закона «О туристской деятельности в Краснодарском крае», принятом нами на последней июльской сессии.

В прошлом году, как вы знаете, по ряду объективных причин в крае побывало меньше отдыхающих. Пандемия стала серьезной проверкой на прочность для всей санаторно-курортной сферы. Тем не менее в 2020 году Кубань посетили более 12 миллионов туристов.

Отмечу, что те вызовы, с которыми мы продолжаем сталкиваться, - неплохая возможность развить и укрепить наш внутренний туризм. И Кубань ею отлично пользуется. Так, за пять месяцев с начала года регион посетили более 3 миллионов человек. В настоящее время у нас функционирует свыше 3400 крупных и средних средств размещения - гостиниц, отелей, санаториев и пансионатов.

Первая волна туристов пришлась на майские праздники. В этот период отмечался повышенный спрос на отели категории 4-5 звезд. По системе «все включено», кстати, свою деятельность осуществляют не менее 80 организаций. Если говорить о «географических» предпочтениях гостей, то особой популярностью среди них на длинных майских каникулах пользовались Анапа, Геленджик, Новороссийск, Сочи, Туапсинский, Апшеронский, Лабинский, Мостовский и Темрюкский районы. В этом году мы впервые открыли общедоступные пляжи с 1 мая.

С началом же лета свои двери распахнули более 10 тысяч отелей и пансионатов. Единовременно они могут принять свыше 600 тысяч человек. Прирост к 2019 году по количеству объектов существенный - порядка восемнадцати процентов.

Подчеркну, что большое внимание в крае уделяется и организации оздоровления отдыхающих с использованием бальнеологических ресурсов. В регионе имеется 5 бальнеологических лечебниц, 102 бальнеологических и 95 грязевых отделений. Функционирует 56 питьевых бюветов с минеральной водой.

Новшество этого года - туры, во время которых проходят реабилитацию переболевшие коронавирусом. Восстановиться после COVID-19 люди могут в 52 здравницах. Их общая емкость составляет 37 тысяч койко-мест. Более того - приезжающие к нам гости могут привиться от новой инфекции прямо на местах. Ранее по поручению губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева были организованы мобильные пункты вакцинации, они работали и работают в курортных городах, но в связи с изменившимися условиями были введены дополнительные меры защиты от распространения инфекции.

В целом в регионе расположено почти 700 привлекательных для туристов локаций. Это и объекты турпоказа, и различные экскурсионные маршруты. Все большее число отдыхающих проявляют интерес к аграрному туризму.

Пандемия, конечно, повлияла на ситуацию с санкуром. Но никакой стагнации в данной сфере не наблюдается - регион по максимуму использует сейчас свой туристский потенциал. Соответственно, перспективы в этом направлении у Кубани многообещающие. Но опять же - коронавирус пока не отступил. И чтобы Краснодарский край мог и дальше принимать гостей, им необходимо проявлять социальную ответственность и соблюдать все предписания Роспотребнадзора.

- Курортный сезон на Кубани сейчас в самом разгаре. И один из наболевших вопросов - цены на отдых. Связано это с действовавшими до недавнего времени определенными ограничениями на международное авиасообщение, в том числе и из-за распространения коронавируса. Могут ли региональные власти как-то повлиять на ценообразование?

- В данном вопросе я поддерживаю губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева в том, что остановить рост цен на побережьях Азовского и Черного морей можно только конкуренцией и насыщением рынка предложениями. А для этого необходимо наращивать темпы строительства отелей и гостиниц. Напомню, что в начале июня в Санкт-Петербурге состоялся международный экономический форум, где был презентован и наш регион. Большая часть подписанных соглашений касалась дальнейшего развития на Кубани курортной отрасли. По итогам ПМЭФ инвесторы планируют вложить в нее 82,2 млрд рублей. Средства направят в том числе на строительство двух отелей 4 и 5 звезд и трех гостиничных комплексов в Анапе, реконструкцию гостиницы «Приморская» в Сочи, открытие гостиничного комплекса в поселке Эсто-Садок, создание бальнеологического курорта на 1000 номеров в Мостовском районе.

Руководство региона всегда идет навстречу бизнесу. А для поддержки инвесторов у нас разработаны и успешно применяются различные механизмы. Особое внимание уделяется законодательному обеспечению инвестдеятельности. Постоянно меняющаяся конъюнктура российского и мирового рынков оперативно находит отражение в корректировке инвестиционного законодательства Краснодарского края. И мы не должны сбавлять темпов работы по поиску инвесторов и созданию максимально комфортных условий для них даже в самых непростых условиях. Поэтому совершенствование нормативной базы в данном направлении идет постоянно.

Вместе с тем в крае сегодня отмечен настоящий бум строительства жилья на побережье. Из-за этого цена на земельные участки существенно выросла. Чтобы повлиять на ситуацию, а также учесть интересы развития других отраслей региональной экономики, по инициативе губернатора депутатами принят закон, запрещающий возведение высоток в 500-метровой зоне от воды. Здесь могут строиться только объекты санкура.

- Юрий Александрович, если говорить о поддержке регионом санаторно-курортной отрасли, то в чем она выражается? Что предприняли власти, в том числе для комфортного пребывания на курортах?

- Для преодоления прошлогоднего кризиса и возвращения показателей турсферы на «доковидный» уровень меры поддержки, направленные на сохранение и развитие курортной инфраструктуры, были введены как на федеральном, так и на краевом уровне.

По подсчетам экономистов, за 2020 год отрасль недосчиталась порядка 11 миллиардов рублей. Это серьезные деньги, в том числе и недополученные доходы работающих в санаторно-курортной отрасли людей. Для поддержки краевой туриндустрии были введены налоговые льготы и отсрочки по платежам, приостановлено взимание курортного сбора с отдыхающих, введено субсидирование авиаперевозок, выделены средства на благоустройство объектов турпоказа и организацию туристских событий, на возмещение затрат при подготовке к сезону и на меры по профилактике коронавируса.

Депутаты на постоянной основе ведут работу с профильными краевыми министерствами и ведомствами по мониторингу текущей ситуации в санаторно-курортной отрасли и формированию предложений по принятию новых мер поддержки.

Особое внимание, на мой взгляд, следует уделять развитию инфраструктуры курортных территорий, благоустройству пляжей, повышению качества и конкурентоспособности санаторно-курортных услуг, популяризации объектов турпоказа, обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, безопасности жизни и здоровья отдыхающих на водных объектах, пожарной и антитеррористической безопасности при организации отдыха и оздоровления.

Очень важный момент для сферы отдыха - обеспечение достойного качества сервиса, обслуживания клиентов. Учитывая, что по этим параметрам наша туриндустрия иногда недотягивает до нужного уровня, буквально на июльской сессии мы законодательно подкрепили это направление. Внесли изменения в краевой закон, касающиеся аттестации экскурсоводов, гидов, гидов-переводчиков, а также усиления контроля за деятельностью организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в туризме, - тех же инструкторов-проводников, к примеру. Принятые нами меры позволят отсеять всех случайно пришедших в эту сферу деятельности, оставить только самых способных и в целом будут способствовать повышению уровня и качества услуг.

Одновременно с этим мы ограждаем отдыхающих от навязчивого сервиса. Еще на апрельской сессии приняты изменения в краевой закон, согласно которым установлена административная ответственность за навязчивые приставания к отдыхающим в общественных местах с предложением своих услуг. Эти действия теперь влекут за собой наложение административного штрафа в размере пять тысяч рублей. Все это позволит повысить комфорт на наших курортах.

- Современные курорты Кубани - это отдых не только для взрослых, но и для детей. Но с введением ограничительных мер его организаторы оказались в весьма непростой ситуации. Сейчас она стабилизируется?

- Действительно, сильнее всего пандемия сказалась на детских лагерях и здравницах. В результате ограничений, направленных на профилактику и недопущение распространения коронавирусной инфекции, детская летняя оздоровительная кампания в прошлом году в крае началась гораздо позже обычного - с первого июля. Да и возобновить деятельность смогли только 44 детские здравницы из 109. Турпоток юных курортников из регионов снизился в 24 раза, по данному направлению было недополучено около 4,5 миллиарда рублей.

Понятно, что все ограничения вводились по объективным причинам. Сейчас ситуация в регионе стабилизировалась, хотя коронавирус никуда не делся и люди продолжают им болеть. Тем не менее в феврале этого года мы приняли обращение к руководителю Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анне Поповой. Было предложено смягчить санитарно-эпидемиологические требования и допустить прием кубанскими здравницами детей из других регионов.

Отмечу, что, несмотря на принятые краем меры по поддержке детского отдыха, полностью возместить реальные потери отрасли оказалось невозможно. К данному аргументу прислушался Роспотребнадзор РФ, и 29 марта главный санитарный врач страны Анна Попова подписала постановление, согласно которому наполняемость в отрядах летних оздоровительных учреждений увеличена до 75 процентов от проектной вместимости. Дети получили возможность отдыхать не только в субъекте проживания, но и выезжать за его пределы. Регионы сами принимают решение об открытии палаточных лагерей в зависимости от эпидемиологической ситуации в субъекте.

Однако сохраняются и определенные ограничения. Так, во время смены нельзя устраивать массовые мероприятия в помещениях, они могут проводиться только на улице. Заезд всех детей и сотрудников должен осуществляться одновременно, а выход детей и персонала за пределы организации отдыха в период смены не допускается. Родители в лагерь попасть не могут.

При любом развитии событий - коронавирус, повторюсь, никуда не исчез, более того, в регионах он продолжает набирать обороты, но мы делаем все возможное для максимально комфортного и безопасного отдыха гостей Кубани, в том числе и маленьких.

- В конце мая стартовала программа поддержки внутренних туристских поездок при организации отдыха и оздоровления детей через возмещение части стоимости оплаченной путевки, так называемый детский кешбэк. Как это поможет развитию регионального санкура?

- Ожидается, что предложенной мерой смогут воспользоваться более 350 тысяч российских детей. О точных цифрах говорить пока преждевременно, но мы надеемся, что значительную часть данного контингента составят те, чей отдых пройдет на Кубани. Для нее, как вы понимаете, реализация инициированной Президентом программы имеет особую значимость. Предложенные главой государства меры поддержки детского отдыха помогут многим. В первую очередь тем семьям, на материальном положении которых сказались последствия пандемии. Теперь им не придется урезать статьи домашнего бюджета для того, чтобы обеспечить полноценный отдых детям. Развернутая правительством программа позволит также поддержать краевые учреждения детского отдыха.

Программа повышения его доступности открывает перед отраслью новые перспективы. Детские здравницы Кубани готовы принять на отдых гостей из всех субъектов страны с обеспечением высокого качества отдыха и эпидбезопасности.

По количеству детских здравниц и численности пребывающих в них детей регион занимает сегодня лидирующие позиции. Ежегодно у нас отдыхают и оздоравливаются порядка 270 тысяч детей, в том числе 150 тысяч - из-за пределов Краснодарского края.

Многие десятилетия на побережьях Азовского и Черного морей создавалась мощная база отдыха для детей всего бывшего СССР. И сегодня сеть таких профильных учреждений - уникальное национальное достояние не только Краснодарского края, но и всей России.

Подчеркну - ситуация в сфере детского отдыха постоянно находится в центре внимания органов краевой госвласти. Мы продолжаем разрабатывать новые меры поддержки отрасли и намерены делать все возможное, чтобы в новом сезоне обеспечить устойчивый рост всего курортно-туристского комплекса Кубани.

- Традиционно летом в Краснодаре проходит уже полюбившаяся жителям и гостям города и края ярмарка «АгроТУР», инициатором организации которой в свое время выступил кубанский парламент. Состоится ли она в этом году и в каком формате?

- Поставки натуральных, качественных продуктов, выращенных кубанскими сельхозпредприятиями, в местные гостиницы и здравницы - важная составляющая нашей курортной отрасли. Развитию данного направления мы уделяем пристальное внимание и всячески поддерживаем. Но современные реалии таковы, что формат и место проведения «АгроТУРа» полностью зависят от эпидобстановки и действующих ограничений. В прошлом году выставка-ярмарка прошла в формате онлайн-отбора, в ходе которого поступило более 360 заявок от мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных ремесел, а также более 130 заявок от субъектов сельского туризма из всех муниципалитетов. Есть вероятность, что в этом году формат не изменится и традиционных масштабных гуляний на площади перед Законодательным собранием не состоится.

В рамках выставки планируется, как всегда, наградить лучших народных умельцев, победителей краевого конкурса на лучший объект сельского туризма. «АгроТУР» сегодня действительно стал той площадкой, где каждый может показать свои достижения, обменяться опытом с коллегами, заключить соглашения с туроператорами.

За последнее время в развитии агротуризма произошли существенные изменения. Улучшилось качество предоставления услуг, в разы увеличилось и их количество. Я думаю, положительная динамика в данном направлении сохранится и в дальнейшем, а сам формат ярмарки после снятия всех ограничений сохранится.

- Юрий Александрович, с июня в Краснодарском крае вновь наметилась негативная динамика по числу заболевших коронавирусом. В итоге в регионе были введены новые меры безопасности, ужесточившие правила заселения туристов в отели. На ваш взгляд, оправдано ли это в разгар высокого сезона?

- Безусловно. Ситуация с распространением ковида, как уже говорил, оставляет пока желать лучшего. При этом мы прекрасно понимаем - туристская отрасль является одной из важнейших в региональной экономике, и закрытие курортов для приезжающих к нам гостей стало бы еще одним ударом для занятого в индустрии отдыха бизнеса. В сложившихся условиях в регионе выбран, на мой взгляд, единственный и самый безобидный способ предотвратить взрывное распространение инфекции и уберечь от нее как самих гостей Кубани, так и ее жителей. По решению губернатора в крае с 1 июля введено требование для всех отелей, гостиниц, пансионатов, санаториев о том, что каждый заселяющийся турист обязан предоставить справку о прививке от коронавируса либо отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее трех дней. А с 1 августа пришлось ужесточить и эту меру. Наши курорты примут только тех, кто имеет на руках справку о перенесенном заболевании (при этом со дня выздоровления должно пройти не более полугода) или сертификат о вакцинации, или справку о прохождении ее первого этапа, или справку о медотводе от прививки вместе с отрицательным ПЦР-тестом. Позже эти правила были смягчены введением возможности для каждого прибывшего туриста (также при наличии отрицательного ПЦР-теста) привиться в трехдневный срок прямо на месте, находясь уже непосредственно на курорте. При этом губернатор подчеркнул, что введенные требования не сложны в выполнении, но они необходимы, чтобы сохранить отрасль в целом. Проведенный позднее анализ ситуации на туристском рынке показал, что была отменена в среднем одна бронь на десять бронирований, отток составил порядка 10 процентов. По факту на начало июля на курортах региона одномоментно отдыхали 400 тысяч туристов. Из них более 90 процентов - гости из других регионов страны и зарубежья. То есть мы имеем значительно больше отдыхающих, чем было в июле прошлого года.

Поэтому решение губернатора Кубани Вениамина Ивановича Кондратьева о введении новых правил заселения в отели и гостиницы полностью оправдано. И принято оно с учетом всех применимых к сложившейся ситуации рекомендаций Роспотребнадзора. Понимать это и выполнять обязательные к исполнению правила должен каждый, кто к нам приезжает. Для собственной же безопасности.

КСТАТИ

Многие десятилетия на побережьях Азовского и Черного морей создавалась мощная база отдыха для детей всего бывшего СССР. И сегодня сеть таких профильных учреждений - уникальное национальное достояние не только Краснодарского края, но и всей России.

ВАЖНО

С 1 августа на Кубани при заселении требуется справка о перенесенном заболевании (при этом со дня выздоровления должно пройти не более полугода) или сертификат о вакцинации, или справка о прохождении ее первого этапа, или справка о медотводе от прививки вместе с отрицательным ПЦР-тестом. После смягчения мер требования изменили: как вариант - каждый прибывший турист (также при наличии отрицательного ПЦР-теста) может привиться в трехдневный срок прямо на месте, находясь уже непосредственно на курорте.