Повалены дорожные знаки, побиты машины: Жуткий град разбомбил кубанскую станицу

Фото: кадр из видео.

В юго-восточной части Краснодарского края творилась погодная вакханалия. Непогода обрушилась около 19:30 4 августа. Ураганный ветер сносил все на своем пути, а жуткий град буквально разбомбил небольшой населенный пункт. Как стало известно, сильнее всего пострадали станица Чамлыкская, а также небольшой участок трассы около поселения.

На кадрах, снятых на дороге видно, что град был сильным. Ледяные снаряды нещадно били проезжающие машины и буквально засыпали дорогу. Очевидцы рассказывают, что повалило несколько дорожных знаков.

- Сильный град, дождь и ветер. Машины плыли по дороге. Творился хаос. Сильный ветер посрывал листья с деревьев, - говорит автор ролика, снимая "зимний пейзаж" за окном автомобиля.

Машинам на летней резине движение давалось непросто. Те, кто не успел укрыться от непогоды, оставалось лишь надеяться на то, чтобы град прекратился как можно скорее.

А на фотографиях, которые сделали местные жители в самой Чамлыкской, совсем не зима, как вы могли бы подумать, а вполне себе август, последний месяц лета. Так теперь выглядит поселение, на которое налетела стихия.

- Зима в начале августа! - говорят люди, снимая последствия непогоды.

На населенный пункт обрушился грозовой фронт. Порывы ветра достигали 20-22 метров в секунду. Его сопровождал крупный град. Ледяные снаряды достигали 5 сантиметров в диаметре.

Фото: instagram.com/chamlyk22

Стихия хозяйничала в поселении не больше 15 минут, но за это время принесла большой ущерб.

Фото: instagram.com/chamlyk22

Поваленные деревья и заборы, разбитые окна, сломанные сараи и теплицы. В местной школе сорвана кровля с здания.

Фото: instagram.com/chamlyk22

Кроме того, жители сообщают, что оборваны линии электропередач, из-за этого на десятках улиц нет света.