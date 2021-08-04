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Происшествия4 августа 2021 23:12

Повалены дорожные знаки, побиты машины: Жуткий град разбомбил кубанскую станицу

По словам местных жителей, стихия хозяйствовала не больше 15 минут, но нанесла большой ущерб
Евгения СОРОКА
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Фото: кадр из видео.

Фото: кадр из видео.

В юго-восточной части Краснодарского края творилась погодная вакханалия. Непогода обрушилась около 19:30 4 августа. Ураганный ветер сносил все на своем пути, а жуткий град буквально разбомбил небольшой населенный пункт. Как стало известно, сильнее всего пострадали станица Чамлыкская, а также небольшой участок трассы около поселения.

Жуткий град в Лабинске 4 августа 2021 года
Видео: instagram.com/gruz.perevoz26

На кадрах, снятых на дороге видно, что град был сильным. Ледяные снаряды нещадно били проезжающие машины и буквально засыпали дорогу. Очевидцы рассказывают, что повалило несколько дорожных знаков.

Ураганный ветер повалил дорожные знаки в Лабинском районе
Видео: instagram.com/gruz.perevoz26

- Сильный град, дождь и ветер. Машины плыли по дороге. Творился хаос. Сильный ветер посрывал листья с деревьев, - говорит автор ролика, снимая "зимний пейзаж" за окном автомобиля.

Страшный град в станице Чамлыкской
Видео: instagram.com/chamlyk22

Машинам на летней резине движение давалось непросто. Те, кто не успел укрыться от непогоды, оставалось лишь надеяться на то, чтобы град прекратился как можно скорее.

Сильный град на Кубани 4 августа 2021
Видео: instagram.com/prazdnik_labinsk

А на фотографиях, которые сделали местные жители в самой Чамлыкской, совсем не зима, как вы могли бы подумать, а вполне себе август, последний месяц лета. Так теперь выглядит поселение, на которое налетела стихия.

Зима в начале августа!
Видео: @sashok_021

- Зима в начале августа! - говорят люди, снимая последствия непогоды.

На Лабинский район обрушился град
Видео: instagram.com/prazdnik_labinsk

На населенный пункт обрушился грозовой фронт. Порывы ветра достигали 20-22 метров в секунду. Его сопровождал крупный град. Ледяные снаряды достигали 5 сантиметров в диаметре.

Фото: instagram.com/chamlyk22

Фото: instagram.com/chamlyk22

Стихия хозяйничала в поселении не больше 15 минут, но за это время принесла большой ущерб.

Фото: instagram.com/chamlyk22

Фото: instagram.com/chamlyk22

Поваленные деревья и заборы, разбитые окна, сломанные сараи и теплицы. В местной школе сорвана кровля с здания.

Фото: instagram.com/chamlyk22

Фото: instagram.com/chamlyk22

Кроме того, жители сообщают, что оборваны линии электропередач, из-за этого на десятках улиц нет света.

Страшный град на трассе в Лабинске
Видео: @otradnaya_today
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