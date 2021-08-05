Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 5 августа 2021: около 1,6 миллиона жителей Кубани поставили прививку от коронавируса

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массовая и обязательная вакцинация на Кубани не прекращается уже несколько месяцев. Каждый день прививку от страшной инфекции ставят тысячи жителей Краснодарского края.

Уже сейчас вакцину получили почти 1,6 миллиона человек. Это один из самых высоких показателей в стране. Если он сохранится на Кубани до начала осени, то уже в сентябре – октябре может появиться коллективный иммунитет. Он вырабатывается, когда прививку ставят хотя бы 60% взрослого населения.

За предыдущие 24 часа на Кубани был сдан 261 положительный тест на коронавирус. Больше всего заразившихся было выявлено в Краснодаре (49 человек), Анапе (36) и Лабинском и Красноармейском районах (24 и 23).

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