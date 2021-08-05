«Если бы не пальба по граду, станицы бы уже не было»: метеоролог рассказал, как на Кубани спасались от внезапной непогоды

Фото: кадр из видео.

На станицу Чамлыкскую Лабинского района, в юго-восточной части Краснодарского края, вчера, 4 августа, внезапно обрушилась непогода. Град диаметром 0,8 сантиметра засыпал улицы и дороги за пару минут. На крышах образовались настоящие сугробы.

Причем за пределами района в этот момент на небе не было ни облачка.

Фото: instagram.com/chamlyk22

- Чтобы спасти крыши домов от ледяных снарядов, специалистам пришлось запускать градобойные установки. Более 400 снарядов выпустили. Ущерба не зафиксировано, но на месте работают специальные рабочие группы, которые осматривают населенные пункты более детально, - сообщил «КП» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования ЧС Александр Колесник.

Благодаря своевременной подготовке к непогоде, разрушений, судя по всему, удалось избежать.

Фото: instagram.com/chamlyk22

- Повреждений домовладений и социально значимых объектов не выявлено, обращений от граждан не поступало, - сообщили "КП" - Кубань" в ЕДДС Лабинского района.

Между тем, метеорологи прогнозируют в Краснодарском крае ухудшение погоды и понижение температуры. 40-градусная жара отступит на какое-то время.