Смертельно опасный зной: Краснодарский врач рассказал, кому угрожает жара

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экстремальная жара вот уже несколько недель подряд не дает жителям и гостям Краснодарского края вздохнуть полной грудью. Адский зной, от которого не скрыться даже в тени, не на шутку изматывает. Тяжело приходится даже ночью — после заката температура воздуха толком не опускается. Приятной прохлады просто нет. Спасают только кондиционеры и вентиляторы. Правда, в городах частенько случаются аварии на подстанциях. Из-за этого погодные мучения становятся круглосуточными.

Небывалый зной вынуждает спасателей вновь и вновь объявлять штормовые предупреждения. Ведь такие отметки могут вызвать тепловой стресс для организма, так как отдыха от жары не будет в течение суток.

– Наступило чрезвычайно опасное время, когда нужно максимально обезопасить себя от теплового и солнечного удара. «КП» - Кубань» врач-методист Центра медицинской профилактики минздрава края Александр Горячев. - Риску перегрева особенно подвержены старики и дети - их система терморегуляции несовершенна. Кроме того, в группе риска – люди с сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями и ожирением.

Распознать тепловой удар просто. Симптомы могут появиться даже после короткой прогулки в 40-градусный зной. Если у вас появилось головокружение, сильная головная боль, тошнота и рвота, потемнение в глазах, учащенный пульс или одышка, то не стоит закрыть на это глаза.

- При первых же признаках надо лечь горизонтально в прохладном месте, максимально освободиться от одежды, обеспечить доступ свежего воздуха, выпить воды, положить холодный компресс на голову, грудь, шею. А затем срочно обращайтесь за медицинской помощью! - добавляет Александр Горячев.

По словам врача, во время зноя на улицу нос лучше не совать. Если вам необходимо выйти, то обязательно надевайте легкую одежду светлой расцветки из натуральных тканей (хлопок, лен). Желательно, чтобы ворот был не тугим. Не оголяйте большие участки тела более чем на 15-30 минут.

- Поездки на личном и общественном транспорте планируйте утром и вечером. Если вам все же приходится садиться в машину в разгар дня, вначале хорошо ее проветрите, - рекомендует врач. - И самое главное помните - куда бы вы ни шли, ребенка и питомца берите с собой!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики рассказали, когда ливни собьют багровую жару в Краснодарском крае

Нынешняя неделя в регионе ожидается знойной (читайте далее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Если бы не пальба по граду, станицы бы уже не было»: метеоролог рассказал, как на Кубани спасались от внезапной непогоды

Установки выпустили больше 400 зарядов, превратив ледяные глыбы в снег (подробнее)

КСТАТИ

Синоптики рассказали о сюрпризах погоды осенью в Краснодарском крае

От аномальной жары жители Кубани уже устали, потому надеются, что с начала сентября в регион придет прохлада (читайте далее)

Синоптики рассказали, как долго продержится убийственная жара в Краснодарском крае

По прогнозам, отметки на термометрах будут зашкаливать, но недолго (читайте далее)