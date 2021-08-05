В Краснодаре мужчина, стрелявший в полицейского, отрезал себе язык

Дожидаться суда он будет в СИЗО. Фото: СУ СК России по Краснодарскому краю

В Краснодаре суд заключил под стражу молодого человека, который на днях стрелял в полицейского из травматического пистолета. Но перед этим при задержании он отрезал себе часть языка.

Напомним, инцидент произошел 3 августа. Молодой человек вызвал подозрение у полицейских, когда что-то пытался искать в клумбе с цветами в районе хутора Ленина. Правоохранители окликнули его, а тот начал отстреливаться. При этом он, по данным следствия, обронил сверток с наркотиками. Но сбежать парню удалось.

Однако по камерам видеонаблюдения полицейские установили его личность и пришли в дом с наручниками. Мужчина вновь пытался сопротивляться и даже решил отрезать в отместку часть своего языка.

- В результате проведенной работы следователем была установлена личность подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель. Потерпевший опознал мужчину как лицо, которое произвело в него выстрелы. В ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, отрезав часть языка. В настоящее время угрозы его жизни не имеется, - сообщили "КП" - Кубань" в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Медицинскую помощь ему оказали. Но дожидаться суда по статье о применении насилия в отношения сотрудника правоохранительных органов он будет в СИЗО. Наказание за это преступление суровое, до 10 лет тюрьмы.