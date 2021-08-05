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Общество5 августа 2021 17:02

Настоящих людей много, премия – одна

Поиск номинантов на премию, объявленную «Комсомолкой», продолжается
Василий БРОННИКОВ
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"Комсомолка" ищет героев

"Комсомолка" ищет героев

Каждый месяц список героев нашего времени пополняется. Но, пока до выхода на финишную прямую есть время, мы хотим призвать кубанцев быть активнее, не стесняться и рассказывать о тех, на кого стоит равняться. «Комсомолка» не пропустит ни одного героя!

Не проходите мимо, если увидели неравнодушие, рассказывайте о соседях, чьи добрые поступки могут стать заразительными. Незримые герои наших будней заслуживают гораздо больше внимания! Надо чаще приводить их в пример окружающим.

- Журналистам информационных СМИ привычно держать руку на пульсе «чрезвычайки», описывать происшествия, трагедии и конечно же – людей, умеющих противостоять бедам, – делится главный редактор издания Ольга Шахова. – Нам захотелось подробнее остановиться на примерах мужества, доброты и зачастую даже героизма, проявленных не на словах, а на деле.

Площадкой проведения премии не случайно было выбрано радио «Комсомольская правда- Краснодар» . На волне 91 FM выходят публицистические программы, нацеленные на мыслящую аудиторию, объединенные слоганом : «Радио про настоящее». Настоящие люди – они из сегодняшнего дня, без вымысла и прикрас!

- Это первый опыт проведения столь массовой акции в филиале медиагруппы «Комсомольской правды», говорит гендиректор регионального отделения АО ИД Дмитрий Михеев. – Все придумывалось с ноля, перенимать уставы и регламенты проведения было не у кого. Сообща командными усилиями постарались учесть: что будет правильным и получит отклик в обществе. Нас поддержали коллеги на федеральном уровне и возможно, что премия, впервые объявленная на Кубани, станет всероссийской.

Но, до этого у нас впереди еще достаточно времени, чтобы сделать сложный выбор: собрать претендентов на премию, проголосовать за достойнейших и перенять их опыт! Итоги премии будут объявлены в декабре, а до начала осени нам предстоит вместе с читателями и слушателями понять, есть ли среди нас герои и настоящие люди? Поступки которых - красноречивее слов, но не все знают их имена. Свидетелям не надо молчать, достаточно зайти на наш сайт в раздел премии радио «Комсомольская правда – Краснодар» «Настоящие люди» и оставить свою историю. Прием заявок завершится 1 сентября.

- Давайте вспомним, как еще год назад мы тяжело переживали локдаун: вместо привычного ритма «на бегу» получили затворничество в четырех стенах, - говорит Наталья Ильинова, пиар-менеджер «КП» вспоминая, как родилась идея проведения акции. - Помните, сколько тогда было переосмысления, перестановки жизненных ценностей у народа? Социальные сети буквально взрывались от гуманных признаний! Мы осознавали, насколько мы социальны и как важна для нас жизнь в обществе. И как хотелось все эти ростки доброты не растерять? Вот, мы и решили, что можем не только поддерживать, но и развивать все человечное, продиктованное заботой о ближнем и окружающем мире.

Не забудь проявить свой гуманизм, расскажи о ближнем, совершившем геройский поступок! Пусть настоящих людей станет больше!

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ