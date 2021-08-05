В годы войны сочинские медики спасли сотни тысяч раненых. Фото предоставлено пресс-службой администрации Сочи

В истории Великой Отечественной войны немало городов-героев. И множество «дорог жизни», которые позволили им выстоять под натиском врага. Но Сочи занимает особенное место в хрониках ВОВ – это был город-госпиталь, сыгравший огромную роль в лечении и восстановлении фронтовиков. В каком-то смысле это был «город жизни».

В этом году исполнилось ровно 80 лет с того момента, как в 1941 году в Сочи прибыл первый эшелон с ранеными. И, хотя массовые мероприятия в связи с продолжающейся пандемией сейчас не проводятся, не отдать дань уважения врачам и жителям города, спасшим сотни тысяч жизней, было нельзя. Глава курорта Алексей Копайгородский, председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов, и начальник отдела координации медицинской помощи в Сочи Минздрава Краснодарского края Александр Лебедев возложили цветы и венки к мемориалу «Подвиг во имя жизни».

— В этом году при поддержке депутатского корпуса мы завершили реконструкцию знакового для города мемориала. И сегодня отдаем дань уважения самоотверженности, смелости и профессионализму врачей и медицинских сестер. Большой вклад в дело Великой Победы также внесли жители курорта, которые помогали переоборудовать санатории, приносили из дома мебель и одежду для раненых, - сказал Алексей Копайгородский.

Глава города Алексей Копайгородский возложил цветы к мемориалу «Подвиг во имя жизни». Фото предоставлено пресс-службой администрации Сочи

Кроме того, к памятной дате приурочены патриотические мероприятия. К примеру, в Центре национальных культур откроется выставка «На службе милосердия. Город Сочи 1941-1945 гг.». А Музей истории города-курорта проведет экскурсию, посвященную прибытию первого эшелона.

Отметили это событие и на федеральном уровне – министр здравоохранения России Михаил Мурашко направил мэру и жителям города письмо, в котором подчеркнул особую роль Сочи – и в годы Великой Отечественной войны, и сегодня.

- Мы говорим слова благодарности всем людям в белых халатах, которые совершили подвиг во имя жизни. За это Сочи был удостоен Ордена Отечественной войны I степени. Все 80 лет медики санаторно-курортного комплекса прославляли своим трудом здравницу Сочи. И сегодня, в период борьбы с пандемией, Сочи остается городом, куда россияне едут на отдых и оздоровление, - сказал министр.

Мы тоже подумали, что эта дата – хороший повод вспомнить, какими были военные годы для Сочи. В Музее истории города хранят множество материалов, посвященных тому времени, когда курорт был «городом-госпиталем» и главной здравницей для раненых бойцов.

Задача – обеспечить коечный фонд

Представьте себе – относительно небольшой по меркам Союза город. Порядка 70 тысяч населения. И, конечно, в ту пору здесь еще не было такой санаторной базы, как сейчас. Но, когда началась война, именно в Сочи создали самую большую госпитальную базу на юге России. В короткие сроки было развернуто 111 госпиталей. Через которые за все годы войны прошли около 400 тысяч раненых бойцов.

А началось все с телеграфного распоряжения Совнаркома СССР. Задача была вполне конкретная – обеспечить фонд в 20360 коек. То есть – вдвое больше, чем было в Сочи ранее. И это было сделано. Хотя, конечно, параллельно пришлось практически полностью переоборудовать санатории, дома отдыха и гостиницы под нужды госпиталей.

Первые раненые поступили уже 5 августа 1941-го. Везли их отовсюду, где шли бои – поездами, самолетами, морским транспортом. Только за первый год существования «города-госпиталя» через него прошли почти 93 тысячи человек. Еще большее значение Сочи приобрел, когда немцам удалось сдвинуть фронт на юг. Во время так называемой Битвы за Кавказ, в 1942 и 1943 годы, больных и раненых уже везли непосредственно с фронта – из-под Туапсе.

Сильные люди

В ту пору самым крупным сортировочным госпиталем базы был номер 2135 – сейчас в этом здании находится один из корпусов санатория «Металлург». Руководил им Павел Тураев, который вместе со штатом медиков спас огромное количество жизней. Среди выдающихся врачей того времени – как местные жители, так и люди, которые приехали в Сочи из самых разных городов Союза. Рассказать подробно о каждом герое-враче в рамках одного материала, к сожалению, невозможно. Но среди них, например, можно выделить лицевого хирурга Николая Агапова, прибывшего в Сочи из Ростова-на-Дону. В тот момент ему уже было 60 лет, что не помешало ему отработать в госпиталях всю войну и внести большой вклад в восстановление здоровья солдат.

Десятки операций в день и сотни больных – нагрузка на медиков в госпиталях была колоссальной. Фото из архива Музея истории города-курорта Сочи

Чтобы было понятно – нередко хирургам в то время приходилось делать до десяти операций в день. И днем, и ночью, с электричеством и без. На одну медсестру приходилось до ста раненых, которые нуждались в уходе практически круглосуточно.

Вообще в тот период проявило себя немало сильных и неординарных личностей – людей, способных взять на себя груз ответственности за огромное количество раненых, которых постоянно привозили в Сочи. Одним из таких людей, безусловно, является Владимир Бантов – ведущий хирург Сочинской госпитальной базы с 1941 по 1946. По воспоминаниям его родных, Владимир Дмитриевич был полностью предан медицине, и, когда в самом начале войны его мобилизовали и отправили в сочинский эвакогоспиталь №2133, то все свои силы отдал восстановлению здоровья фронтовиков. Причем в силу специализации госпиталя лечить приходилось самые тяжелые ранения конечностей. И здесь Владимир Дмитриевич отметился тем, что впервые в практике медучреждения применил метод лечения гнойных ран открытым способом – используя не бинты, а металлические каркасы, которые закрепляли на обработанные раны. Благодаря этому заживление тяжелых ран и сроки лечения ускорялись в два-три раза.

- Когда родные вспоминали об отце, то говорили о его нечеловеческой работоспособности. Он мог оперировать сутками. И даже в свободные часы старался стать лучше как врач – например, плел ивовые корзины, чтобы улучшить моторику рук. Вообще то время требовало от людей изобретательности. Шла война, были проблемы со снабжением, и, поскольку не хватало ваты, отец придумал заменять ее мхом, который и начали активно собирать. Чтобы бороться с авитаминозом у пациентов, делали отвары из хвойных веток. Кроме того, больных регулярно выводили на море и солнце, чтобы они быстрее восстанавливались, - говорит Ольга Скляренко, дочь Владимира Бантова.

Помогали всем городом

Постепенно за сочинскими госпиталями закреплялась четкая специализация – удаление инородных тел, операции по сшиванию сосудов, заживление тяжелых ран. Этим, конечно, круг деятельности медиков в те годы не ограничивался – на войне бойцы не только получали раны, но и подрывали здоровье, так что некоторые потом восстанавливались годами, под чутким присмотром врачей.

Однако упоминания достойны не только подвиги медиков, но и дела простых сочинцев, которые тоже прилагали все усилия для того, чтобы не подвести Родину. Когда госпитали только создавались, население участвовало в сборе коек, мебели, постельных принадлежностей и многого другого. А затем снабжало медицинские учреждения всем необходимым.

- На тот момент в Сочи жило не так много людей, и им пришлось взять на себя заботу о большом количестве раненых, которое в ту пору приходило с фронта. То есть – о солдатах со всей страны. Школьники собирали продукты питания, чтобы обеспечивать госпитали едой. Все силы и ресурсы были брошены на восстановление жизни и здоровья раненых бойцов, - говорит директор Музея истории города-курорта Сочи Елена Галищева.

Всего с 5 августа 1941 по 1 июля 1945 года через сочинские госпитали прошли более 335 тысяч раненых и больных солдат. Многие из них восстановились и снова ушли на фронт, продолжив сражаться за Родину. Конечно, после завершения войны госпитали в Сочи начали расформировывать за ненадобностью. Но это не значит, что эти годы прошли для города бесследно – он так и остался главной здравницей страны и является ей до сих пор.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

-111 госпиталей действовали в Сочи во время войны;

- 400 тысяч раненых бойцов прошли в них лечение и реабилитацию;

- 20360 коек было обеспечено в первые же месяцы;

- 3 раза – во столько, порой, превышало емкость госпиталей количество поступающих раненых солдат.

В ТЕМУ

Силы санаториев – на борьбу с ковидом

Все это драматичные и славные страницы истории города, которые во многом определили то, чем он является сегодня. Заложенные тогда традиции позволили Сочи стать центром реабилитации пациентов в эпоху другого вызова медицине – коронавирусной пандемии.

Направление это очень важное, ведь Covid непредсказуем не только во время течения болезни, но и после ее завершения – последствия для здоровья пациентов, перенесших этот недуг, могут быть неожиданными. Поэтому так необходимы курсы реабилитации, направленные на нормализацию работы дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Санатории курорта одними из первых разработали программы реабилитации после коронавируса. Фото предоставлено пресс-службой администрации Сочи

Сочи стал одной из первых здравниц страны, активно начавших разработку программ восстановления пациентов, перенесших Covid-2019. Уже к концу 2020 года около трети санаториев курорта имели такие курсы лечения. И с того момента по сегодняшний день реабилитацию после коронавируса здесь прошли порядка 4 тысяч человек.

– Сегодня постковидные оздоровительные программы и восстановительное лечение как никогда актуальны в связи с необходимостью для многих российских граждан пройти реабилитацию после перенесенного заболевания, – говорит директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина.

Барокамеры, соляные пещеры, ингаляции и физиотерапия, лечебная физкультура и озонотерапия – это лишь некоторые пункты оздоровительной программы. При этом сами курсы могут длиться как три недели, так и всего одну – в зависимости от предпочтений и запаса времени пациента.

В администрации Сочи понимают, что прежде всего город является здравницей. И сегодня многое делают для того, чтобы курорт прирастал именно новыми санаториями и гостиницами. Например, недавно были приняты градостроительные поправки, гарантирующие, что разрешения на возведение жилых домов в городе будут выдавать только при условии комплексного освоения территорий. А новые гостиницы будут появляться лишь в случае, если проект реализуется на участке площадью не меньше 1 тысячи квадратных метров. И это касается не только прибрежной зоны, а уже всего курорта.

По словам главы Сочи Алексея Копайгородского, в городе будут увеличивать и санаторный фонд здравниц. Уже сейчас заключены договоры с инвесторами, которые готовы приобрести и восстановить 11 недействующих санаториев – среди которых есть и старые, ценные с точки зрения истории города.

- Всего таких объектов в городе около 26. По 11 из них уже заключены договоры, приобретены добросовестными инвесторами. Они будут улучшать инфраструктуру этих заведений, улучшать и увеличивать номерной фонд, - пояснил мэр курорта.

Так что санаторная база Сочи будет только усиливаться, и есть все основания полагать, что и спустя десятилетия город будут называть «главной здравницей страны».