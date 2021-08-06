Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 6 августа 2021: свободное от COVID-19 такси появилось в Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Свободное от коронавируса такси заработали в Сочи. Так прозвали автомобили, водители которых прошли полный курс вакцинации от инфекции. Сразу 50 таксистам вручили наклейки: «Территория без COVID-19».

Считается, что перевозчики находятся в повышенной зоне риска. Эти люди каждый день общаются с сотнями людей. Чтобы избежать заражения, им требуется пройти полный курс вакцинации.

За минувшие сутки на Кубани был сдан 262 положительных теста на коронавирус. Самыми зараженными стали Краснодар, Лабинский район, Горячий Ключ, а также Выселковский и Кореновский районы. Здесь выявили 49, 36, 16, 15 и 14 новых случаев соответственно.

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