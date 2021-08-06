Горячее море и бесплатные маски: туристы в Сочи купаются и загорают и не спешат разъезжаться после введённых ограничений

Сочинский пляж Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

После первого августа, когда в Краснодарском крае усилили антиковидные меры по распоряжению губернатора Кубани, пляжи Сочи не опустели, а туристы не разбежались догуливать отпуск на дачах в своих городах.

Сочинский пляж Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Прошло несколько дней последнего месяца лета и, если сравнивать, пляжников стало даже чуть больше…

Август – бархатный сезон.

Пляж Сочи Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Идем на старейший, и, наверное, самый главный сочинский пляж «Ривьера». Он пережил первый этап реконструкции и стал напоминать средиземноморский beach, прибавив к своим размерам еще два, а, может, и три пляжа. Людей - море. Единственное, что бросается в глаза: отдыхающие располагаются на неком удалении друг от друга. Видимо, это сформированный иммунитетом инстинкт, а из пляжных сумок торчат антивирусные маски в количестве «с запасом». Наверное, взяли на входе, где средства индивидуальной защиты лежат на стойке. Опыт зарубежного отдыха «со шведскими столами» дает о себе знать…

Пляж Сочи Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

За пляжной стойкой - распорядитель лежаков, мест под солнцем и шезлонгов. Парень в униформе «Пляж «Ривьера», что, само по себе, говорит об основательности подхода к отдыху гостей.

Пляж Сочи Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Безопасные 1, 5 метра между загорающими и купающимися на пляже есть точно. По нашим расчетам, расстояние даже более безопасно – 3,75 – 4, 25 метра (минимум). И это не потому, что люди понаехали, а потому, что в Сочи теперь под двести пляжные территорий и есть, где раскупаться на безопасном расстоянии в полном соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Пляж Сочи Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Пляжного пункта вакцинации пока не обнаружил, но в Сочи таковые открыты почти повсеместно, плюс есть мобильные. Стало быть, после моря можно безболезненно провакцинироваться. Например, в торговом центре при покупке замороженных хинкалей на ужин или бубликов.

Пляж Сочи Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Почти все работники контактно-туристской-пляжной сферы Сочи прошли все два этапа вакцинации. В некоторых отелях на reseption выставили таблички, словно сертификат: «Вакцинированы все». Думаю, это успокаивает туристов, но не убаюкивает – рядом лежат маски. Еще более успокаивает первый антивирусный пляж «Сovid free», открытый летом в Сочи. Сюда пускают по сертификатам о прививке или справке о перенесенном заболевании, то есть, с антителами под купальником.

Пляж Сочи Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

По информации администрации Сочи, город-курорт на 1 августа принял 4 130 000 гостей. Этот показатель сравним с «доcovidвидными временами» и больше прошлогодних показателей, когда туристы чуть ли не эвакуировались по домам всеми видами транспорта. Разбивки на «летних» и «зимних» отдыхающих пока нет, но, судя по пляжам, летних по осени будет значительно больше.

Пляж Сочи Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Да, нынешний курортный сезон в Сочи непростой. Да, есть отказы от бронирования в отелях, хотя здесь надо еще поразбираться только ли дело в коронавирусе. Подозреваю, что причина еще и в ценах на звездные номера. Во времена снижения доходов, они, порой, не просто кусаются, а съедают все оставшиеся после карантина деньги...

Пляж Сочи Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Другое дело частный сектор. Здесь – бум. Например, мой товарищ, сдающий пару квартир туристам, едва успевает прибирать кровати между заездами гостей.

- Люди есть? - спрашиваю у него.

- До половины сентября все расписано.

Больше всего «квартиросдатчик», отработавший добрую половину лета, теперь боится попасть под горячую руку мониторинговой группы.

- Поймите, я и сам лучше любой администрации слежу, чтобы все эти меры у меня соблюдались! Возьмите, масочку, а здесь вот руки продезинфицируйте, - говорит товарищ.

Итоги курортного сезона на пляжах Кубани подведут поздней осенью. Скорее всего, цифра летних отдохнувших в Сочи перевалит за миллион и это видно даже сквозь солнцезащитные очки.

Если, конечно, не следить за обстановкой в нескольких десятках километров от центра Сочи. Там в плавках никого нет. Только нудисты. Море - зовёт. Оно прогрелось до 26 градусов.

Помните о безопасности

Перед спуском на "Ривьеру" разбили уютный сквер с лавочками в тени.

Вокруг свободное пространство и больше никакие вычурные объекты не стоят на пути морского воздуха, залетающего прямо на улицы города и курорта.

Последний месяц лета на приморских курортах Краснодарского края – это самая горячая пора. Не думаю, что антивирусные нововведения «С 1-го августа» в Краснодарском крае как-то серьезно повлияют на число отдыхающих. Разве что туристы лишний раз вспомнят о своей безопасности, а отельеры о своей и гостей. В этом ничего плохого нет.

Прививайтесь!